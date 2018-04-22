Kapanmam gerektiğini biliyorum inşallah başarabilirim

Ünlü oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Gamze Özçelik, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu. Dünyadaki ülkeler arasında en çok Türkiye'nin, mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirten Özçelik; Amerika'nın Kudüs kararı sonrası Kudüs'e yaptığı ziyarete de değindi...