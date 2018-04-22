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m gerektiğini biliyorum inşallah başarabilirim

Giriş Tarihi: 22.04.2018 22:34 Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 22:35
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m gerektiğini biliyorum inşallah başarabilirim
Kapanmam gerektiğini biliyorum inşallah başarabilirim

Kurucusu olduğu dernekle tüm dünyaya yardım götüren ünlü oyuncu : Uzun süredir namaz kılıyorum. İman etmiş biri olarak k farz, Allah'ın emri. Kapanmam gerektiğini biliyorum, bunu inşallah başarabilirim

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m gerektiğini biliyorum inşallah başarabilirim
Kapanmam gerektiğini biliyorum inşallah başarabilirim

Ünlü oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği Başkanı , GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu. Dünyadaki ülkeler arasında en çok Türkiye'nin, mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirten Özçelik; Amerika'nın Kudüs kararı sonrası Kudüs'e yaptığı ziyarete de değindi...

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m gerektiğini biliyorum inşallah başarabilirim
Kapanmam gerektiğini biliyorum inşallah başarabilirim
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m gerektiğini biliyorum inşallah başarabilirim
Kapanmam gerektiğini biliyorum inşallah başarabilirim
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m gerektiğini biliyorum inşallah başarabilirim
Kapanmam gerektiğini biliyorum inşallah başarabilirim
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m gerektiğini biliyorum inşallah başarabilirim
Kapanmam gerektiğini biliyorum inşallah başarabilirim
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m gerektiğini biliyorum inşallah başarabilirim
Kapanmam gerektiğini biliyorum inşallah başarabilirim
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