Kapanmam gerektiğini biliyorum inşallah başarabilirim

Kurucusu olduğu dernekle tüm dünyaya yardım götüren ünlü oyuncu Gamze Özçelik: Uzun süredir namaz kılıyorum. İman etmiş biri olarak kapanmak farz, Allah'ın emri. Kapanmam gerektiğini biliyorum, bunu inşallah başarabilirim Ünlü oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Gamze Özçelik, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu. Dünyadaki ülkeler arasında en çok Türkiye'nin, mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirten Özçelik; Amerika'nın Kudüs kararı sonrası Kudüs'e yaptığı ziyarete de değindi...