Karadut’tan çarpıcı afiş! Kadro göz kamaştırdı...

Aşk ve aile bağlarını, göze alınan bedeller ile anlatacak olan 'Karadut', hikayesi ve performanslarıyla izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Her karakteri farklı bir sınava sokacak olan Karadut, 'iyi' olabilmenin zorluğunu gözler önüne serecek.

'Ne kadar oldu Nişantaşı kızı olalı?' Yeni dizi Karadut atv'de...