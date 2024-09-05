Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
11:24
Karadut'tan çarpıcı afiş! Kadro göz kamaştırdı...
atv'nin sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut'tan iki farklı afiş yayınlandı. Şükrü Özyıldız, İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Dadak, Nursel Köse, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan ve Engin Şenkan'ın yer aldığı afiş iddiasıyla göz kamaştırırken ekranın yeni çifti 'Tayfun' (Şükrü Özyıldız) ve 'Zuhal' (İrem Helvacıoğlu) için özel hazırlanan bir diğer çalışma da izleyicilerin beğenisine sunuldu.