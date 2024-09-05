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Haberler Galeri Karadut'tan çarpıcı afiş! Kadro göz kamaştırdı...
Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:24

Karadut'tan çarpıcı afiş! Kadro göz kamaştırdı...

atv'nin sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut'tan iki farklı afiş yayınlandı. Şükrü Özyıldız, İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Dadak, Nursel Köse, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan ve Engin Şenkan'ın yer aldığı afiş iddiasıyla göz kamaştırırken ekranın yeni çifti 'Tayfun' (Şükrü Özyıldız) ve 'Zuhal' (İrem Helvacıoğlu) için özel hazırlanan bir diğer çalışma da izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Karadut’tan çarpıcı afiş! Kadro göz kamaştırdı...

Aşk ve aile bağlarını, göze alınan bedeller ile anlatacak olan 'Karadut', hikayesi ve performanslarıyla izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Her karakteri farklı bir sınava sokacak olan Karadut, 'iyi' olabilmenin zorluğunu gözler önüne serecek.

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Karadut’tan çarpıcı afiş! Kadro göz kamaştırdı...

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Karadut dizisinin senaryosunu birbirinden başarılı dizilerin senaristi Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Aldatmak' gibi televizyon tarihine adını yazdırmış projelerin yönetmeni Murat Saraçoğlu oturuyor.

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Karadut’tan çarpıcı afiş! Kadro göz kamaştırdı...

Dizinin kadrosunda Şükrü Özyıldız, İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Dadak, Nursel Köse, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

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