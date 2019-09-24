Kardeş Çocukları’nın Umay Karay’ı Nur Fettahoğlu’nun bu hali bildiğiniz gibi değil!

Kardeş Çocukları dizisinde Nur Fettahoğlu'nun canlandırdığı Umay Karay karakteri çok dikkat çekiyor. Nur Fettahoğlu'nun duruşundan mimiklerine kadar her detayını dikkatle izleyen hayranları, Umay Karay'ın tavırlarına da adeta büyülenmiş gibi bakıyor. Güçlü kadın imajını çok iyi yansıtan Nur Fettahoğlu, sette ise bambaşka birisi. Rol arkadaşları ile espiler yapan, selfie çekimleriyle gülümseten, hayranlarına tatlı sürprizler yaparak Instagram'dan bunları paylaşan Nur Fettahoğlu, Umay Karay'a kamera arkasında hiç de benzemiyor. Nur Fettahoğlu'nun makyajsız paylaşımları da hayranları tarafından beğeniliyor. Sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'Makyajsız da güzelsiniz Nur hanım. Her halinizle çok güzelsiniz' yorumları yapıldı. Nur Fettahoğlu'nun doğal hali sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü.