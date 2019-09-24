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  • Kardeş Çocukları’nın Umay Karay’ı Nur Fettahoğlu’nun bu hali bildiğiniz gibi değil!

’nın ’ı ’nun bu hali bildiğiniz gibi değil!

dizisinde 'nun canlandırdığı karakteri çok dikkat çekiyor. Nur Fettahoğlu'nun duruşundan mimiklerine kadar her detayını dikkatle izleyen hayranları, Umay Karay'ın tavırlarına da adeta büyülenmiş gibi bakıyor. Güçlü kadın imajını çok iyi yansıtan Nur Fettahoğlu, sette ise bambaşka birisi. Rol arkadaşları ile espiler yapan, selfie çekimleriyle gülümseten, hayranlarına tatlı sürprizler yaparak 'dan bunları paylaşan Nur Fettahoğlu, Umay Karay'a kamera arkasında hiç de benzemiyor. Nur Fettahoğlu'nun makyajsız paylaşımları da hayranları tarafından beğeniliyor. kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'Makyajsız da güzelsiniz Nur hanım. Her halinizle çok güzelsiniz' yorumları yapıldı. Nur Fettahoğlu'nun doğal hali sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 24.09.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 15:09
Kardeş Çocukları’nın Umay Karay’ı Nur Fettahoğlu’nun bu hali bildiğiniz gibi değil!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan doğal haliyle her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Makyajsız hali takipçileri tarafından çok beğenilen ünlü oyuncu kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük ilgi gören paylaşıma 'Makyajsız da güzelsiniz Nur hanım. Her halinizle çok güzelsiniz' yorumları yapıldı.

Kardeş Çocukları’nın Umay Karay’ı Nur Fettahoğlu’nun bu hali bildiğiniz gibi değil!

ASLIHAN GÜRBÜZ

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Kardeş Çocukları’nın Umay Karay’ı Nur Fettahoğlu’nun bu hali bildiğiniz gibi değil!

ASLIHAN GÜRBÜZ

Kardeş Çocukları’nın Umay Karay’ı Nur Fettahoğlu’nun bu hali bildiğiniz gibi değil!

MERYEM UZERLİ

Kardeş Çocukları’nın Umay Karay’ı Nur Fettahoğlu’nun bu hali bildiğiniz gibi değil!

MERYEM UZERLİ

Kardeş Çocukları’nın Umay Karay’ı Nur Fettahoğlu’nun bu hali bildiğiniz gibi değil!

YASEMİN ÖZİLHAN

Kardeş Çocukları’nın Umay Karay’ı Nur Fettahoğlu’nun bu hali bildiğiniz gibi değil!

YASEMİN ÖZİLHAN

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