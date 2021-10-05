Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kardeşlerim dizisinin Melisa’sı Damlasu İkizoğlu meğer ünlü oyuncuyla berabermiş! İşte o isim…
Giriş Tarihi: 05.10.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 12:04

Kardeşlerim dizisinin Melisa’sı Damlasu İkizoğlu meğer ünlü oyuncuyla berabermiş! İşte o isim…

Atv'nin reyting rekorları kıran ve ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Kardeşlerim dizisiyle yükselişi yaşayan Damlasu İkizoğlu'nun özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Damlasu İkizoğlu'nun geçtiğimiz yıl haziran ayında evlenme teklifi aldığı sevgilisi ünlü oyuncu çıktı. İşte Damlasu İkizoğlu'nun herkesi şaşırtan ünlü sevgilisi…

Kardeşlerim dizisinin Melisa’sı Damlasu İkizoğlu meğer ünlü oyuncuyla berabermiş! İşte o isim…

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kardeşlerim'in sevilen karakteri Melisa'ya hayat veren Damlasu İkizoğlu hem oyunculuğuyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Kardeşlerim dizisinin Melisa’sı Damlasu İkizoğlu meğer ünlü oyuncuyla berabermiş! İşte o isim…

Kardeşlerim dizisiyle yükseliş yaşayan Damlasu İkizoğlu'nun özel hayatı da sevenleri tarafından merak konusu oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kardeşlerim dizisinin Melisa’sı Damlasu İkizoğlu meğer ünlü oyuncuyla berabermiş! İşte o isim…

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Damlasu İkizoğlu sevgilisiyle de paylaşımlar yapıyor.

Kardeşlerim dizisinin Melisa’sı Damlasu İkizoğlu meğer ünlü oyuncuyla berabermiş! İşte o isim…

O ismi görenler ise şaşırıyor.

Kardeşlerim dizisinin Melisa’sı Damlasu İkizoğlu meğer ünlü oyuncuyla berabermiş! İşte o isim…

İşte o isim…

SON DAKİKA