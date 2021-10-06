Kardeşlerim’in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu meğer ünlü oyuncuyla berabermiş! İşte o isim…

Atv'nin reyting rekorları kıran ve ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Kardeşlerim dizisiyle yükselişi yaşayan Damlasu İkizoğlu'nun özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Damlasu İkizoğlu'nun geçtiğimiz yıl haziran ayında evlenme teklifi aldığı sevgilisi ünlü oyuncu çıktı. İşte Damlasu İkizoğlu'nun herkesi şaşırtan ünlü sevgilisi…