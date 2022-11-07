Kardeşlerim’in Asiye’si meğer Karadayı’nın küçük yıldızıymış! Güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun setlerde büyüdü!

Giriş Tarihi: 07.11.2022 10:58
Güncelleme Tarihi: 07.11.2022
10:59
ATV dizisi Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun, setlerde büyüyenlerden. 5 yaşında ekranda gördüğü sanatçılar gibi olmak isteyen oyuncu, evde oyunlar kurgulayıp sahnelemeye başlayınca bu durum ailesinin dikkatini çekti. 7 yaşında projelerde rol almaya başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun'un, Karadayı dizisinde de Bergüzar Korel'in yeğenini canlandırdığı ortaya çıktı. Genç oyuncu, çocukluğunun setlerde çalışarak geçtiğini söyledi.