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Haberler Galeri Kardeşlerim’in Asiye’si meğer Karadayı'nın küçük yıldızıymış! Güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun setlerde büyüdü!
Giriş Tarihi: 07.11.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022 10:59

Kardeşlerim’in Asiye’si meğer Karadayı'nın küçük yıldızıymış! Güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun setlerde büyüdü!

ATV dizisi Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun, setlerde büyüyenlerden. 5 yaşında ekranda gördüğü sanatçılar gibi olmak isteyen oyuncu, evde oyunlar kurgulayıp sahnelemeye başlayınca bu durum ailesinin dikkatini çekti. 7 yaşında projelerde rol almaya başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun'un, Karadayı dizisinde de Bergüzar Korel'in yeğenini canlandırdığı ortaya çıktı. Genç oyuncu, çocukluğunun setlerde çalışarak geçtiğini söyledi.

MERVE YURTYAPAN
Kardeşlerim’in Asiye’si meğer Karadayı’nın küçük yıldızıymış! Güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun setlerde büyüdü!

Bugün size son dönemin en dikkat çeken oyuncularından biri olan Su Burcu Yazgı Coşkun'dan bahsedeceğim. atv dizisi Kardeşlerim'in başrol oyuncularından. 17 yaşındaki oyuncu, çok küçük yaşlarda setlere adım atan isimlerden.

Kardeşlerim’in Asiye’si meğer Karadayı’nın küçük yıldızıymış! Güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun setlerde büyüdü!

Yaşıtları bebeklerle oynarken o setlerde senaryo çalışıp geleceğini hazırlayanlardan olmuş.

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Kardeşlerim’in Asiye’si meğer Karadayı’nın küçük yıldızıymış! Güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun setlerde büyüdü!

Oyunculuk merakı da 5-6 yaşlarında başlamış. Ekrandaki sanatçılara özenen ve onlar gibi olmak isteyen Coşkun, oyunları kurgulayıp oynamaya başlayınca bu durum ailesinin de dikkatini çekmiş. Coşkun'un ablası onu bir ajansa kaydetmiş ve ardından oyunculuk macerası başlamış.

Kardeşlerim’in Asiye’si meğer Karadayı’nın küçük yıldızıymış! Güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun setlerde büyüdü!

İŞİMİ CİDDİYETLE YAPIYORUM

Küçük yaşlarda rol aldığı projelerle tanınan Coşkun, 8 sene önce başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'in paylaştığı Karadayı dizisinde kamera karşısına geçti. Korel'in canlandırdığı Feride'nin yeğeni Neşe olarak izleyiciyle buluştu.

Kardeşlerim’in Asiye’si meğer Karadayı’nın küçük yıldızıymış! Güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun setlerde büyüdü!

Küçük yaşlarda setlerde çok eğlendiğini söyleyen Coşkun, yaşı ilerledikçe de hala bu işin içinde yer almak istediğini fark edince artık profesyonel olarak çalışmaya başladı.

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