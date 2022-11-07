Kardeşlerim’in Asiye’si meğer Karadayı’nın küçük yıldızıymış! Güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun setlerde büyüdü!

Oyunculuk merakı da 5-6 yaşlarında başlamış. Ekrandaki sanatçılara özenen ve onlar gibi olmak isteyen Coşkun, oyunları kurgulayıp oynamaya başlayınca bu durum ailesinin de dikkatini çekmiş. Coşkun'un ablası onu bir ajansa kaydetmiş ve ardından oyunculuk macerası başlamış.