Kardeşlerim’in Asiye’si meğer Karadayı’nın küçük yıldızıymış! Su Burcu Yazgı Coşkun setlerde büyüdü!

Giriş Tarihi: 06.11.2022 08:10
Güncelleme Tarihi: 06.11.2022
08:14
ATV dizisi Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun, setlerde büyüyenlerden. 5 yaşında ekranda gördüğü sanatçılar gibi olmak isteyen oyuncu, evde oyunlar kurgulayıp sahnelemeye başlayınca bu durum ailesinin dikkatini çekti. 7 yaşında projelerde rol almaya başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun'un, Karadayı dizisinde de Bergüzar Korel'in yeğenini canlandırdığı ortaya çıktı. Genç oyuncu, çocukluğunun setlerde çalışarak geçtiğini söyledi.