Giriş Tarihi: 14.01.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
13:07
"Karlar kraliçesi Alina" Çiçeği burnunda gelin Alina Boz'un balayı pozlarına doğal güzelliği damga vurdu!
Balayı için Danimarka'yı tercih eden aşıklar Alina Boz ile Umut Evirgen geçtiğimiz günlerde iki Michelin yıldızlı Eric Vildgaard'ın restoranından paylaşım yapmıştı. 2 Aralık'ta nikah masasına oturan çiçeği burnunda çift Umut Evirgen ve Alina Boz, rahatsızlıklarından dolayı erteledikleri balayı için, kar tatili tercih etti. Alina Boz, eşine verdiği yeni pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Doğal güzelliğiyle hayran bırakan Alina Boz'un balayı pozuna "Karlar kraliçesi Alina" yorumları geldi...