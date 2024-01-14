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Haberler Galeri "Karlar kraliçesi Alina" Çiçeği burnunda gelin Alina Boz'un balayı pozlarına doğal güzelliği damga vurdu!
Giriş Tarihi: 14.01.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 13:07

"Karlar kraliçesi Alina" Çiçeği burnunda gelin Alina Boz'un balayı pozlarına doğal güzelliği damga vurdu!

Balayı için Danimarka'yı tercih eden aşıklar Alina Boz ile Umut Evirgen geçtiğimiz günlerde iki Michelin yıldızlı Eric Vildgaard'ın restoranından paylaşım yapmıştı. 2 Aralık'ta nikah masasına oturan çiçeği burnunda çift Umut Evirgen ve Alina Boz, rahatsızlıklarından dolayı erteledikleri balayı için, kar tatili tercih etti. Alina Boz, eşine verdiği yeni pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Doğal güzelliğiyle hayran bırakan Alina Boz'un balayı pozuna "Karlar kraliçesi Alina" yorumları geldi...

Karlar kraliçesi Alina Çiçeği burnunda gelin Alina Boz’un balayı pozlarına doğal güzelliği damga vurdu!

Umut Evirgen ve Alina Boz, 6 aylık birlikteliklerinin ardından herkesi şaşırtarak 90 kişinin katıldığı bir törenle, Emirgan'da bir teknede dünyaevine girmişti. Evirgen ve Boz, düğünün ardından gribal enfeksiyona yakalanmış, günlerdir eve hapsolmuş ve balayı tatiline gidememişti.

Karlar kraliçesi Alina Çiçeği burnunda gelin Alina Boz’un balayı pozlarına doğal güzelliği damga vurdu!

Konuyla ilgili konuşan Boz, "Çok fena bir salgın var. Biz de düğünden sonra biraz rahatsızlandık ve yatıp dinlendik açıkçası...

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Karlar kraliçesi Alina Çiçeği burnunda gelin Alina Boz’un balayı pozlarına doğal güzelliği damga vurdu!

Acelesi yok balayının, karlı bir yere de gidebiliriz. Görmediğimiz bir yere gitmek istiyoruz ama henüz karar veremedik" demişti. Sağlığına kavuşan ünlü çift, rötarlı da olsa balayı tatiline gitti. Boz ve Evirgen tatil için rotasını Kuzey'e çevirdi.

Karlar kraliçesi Alina Çiçeği burnunda gelin Alina Boz’un balayı pozlarına doğal güzelliği damga vurdu!

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde soluğu Danimarka'da aldı. Kısa süreli bir tatil yapacak olan ünlü çift, dünyaca ünlü şeflerin bulunduğu Danimarka'da iki Michelin yıldızı bulunan Eric Vildgaard'ın restoranını ziyaret etti. Boz ve Evirgen, ünlü şefle poz vermeyi de ihmal etmedi.

Karlar kraliçesi Alina Çiçeği burnunda gelin Alina Boz’un balayı pozlarına doğal güzelliği damga vurdu!

Balayı için, kar tatili tercih eden taze gelin Alina Boz, eşine verdiği yeni pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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