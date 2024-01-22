Karlar kraliçesi Fahriye! Özçivit ailesi kar tatilinde... Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi, Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti...

Giriş Tarihi: 22.01.2024 07:21
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
07:28
Oyunculuklarının yanı sıra mutlu evlilikleriyle de övgüleri toplayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit geçtiğimiz günlerde minik oğulları Kerem'in 1. yaş gününde hayranlarına sürpriz yapmış ve ilk kez yüzünü göstermişti. Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ile paylaşımlarına "Bir evde 3 tane Burak Özçivit", "Karan'dan bir tane daha doğurmuşsun" yorumları yapılmıştı. Özçivit ailesi son olarak kar tatilinden paylaşımlarda bulundu. Burak Özçivit oğlu Karan ile karlar üstünde eğlendiği anları "Adamımla" notu ile paylaşırken, Fahriye Evcen'in kar pozlarına ise "Karlar kraliçesi Fahriye" dedirtti. İşte Fahriye Evcen'in kayak stili ve Burak Özçivit'in oğlu Karan ile kar pozları...