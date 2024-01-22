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Haberler Galeri Karlar kraliçesi Fahriye! Özçivit ailesi kar tatilinde... Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi, Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti...
Giriş Tarihi: 22.01.2024 07:21 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 07:28

Karlar kraliçesi Fahriye! Özçivit ailesi kar tatilinde... Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi, Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti...

Oyunculuklarının yanı sıra mutlu evlilikleriyle de övgüleri toplayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit geçtiğimiz günlerde minik oğulları Kerem'in 1. yaş gününde hayranlarına sürpriz yapmış ve ilk kez yüzünü göstermişti. Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ile paylaşımlarına "Bir evde 3 tane Burak Özçivit", "Karan'dan bir tane daha doğurmuşsun" yorumları yapılmıştı. Özçivit ailesi son olarak kar tatilinden paylaşımlarda bulundu. Burak Özçivit oğlu Karan ile karlar üstünde eğlendiği anları "Adamımla" notu ile paylaşırken, Fahriye Evcen'in kar pozlarına ise "Karlar kraliçesi Fahriye" dedirtti. İşte Fahriye Evcen'in kayak stili ve Burak Özçivit'in oğlu Karan ile kar pozları...

Karlar kraliçesi Fahriye! Özçivit ailesi kar tatilinde... Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi, Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti...

Oyunculuklarının yanı sıra mutlu evlilikleriyle kendilerine hayran bırakan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden...

Karlar kraliçesi Fahriye! Özçivit ailesi kar tatilinde... Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi, Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti...

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan ünlü çift, 18 Ocak 2023 tarihinde ise Kerem ile ikinci kez anne-baba olmuşlardı. Özçivit ailesi son olarak kar tatilinde ortaya çıktı.

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Karlar kraliçesi Fahriye! Özçivit ailesi kar tatilinde... Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi, Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti...

Güzelliği dillere destan oyuncu Fahriye Evcen, ardı ardına sıraladığı kar pozlarında şıklığıyla hayran bıraktı.

Karlar kraliçesi Fahriye! Özçivit ailesi kar tatilinde... Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi, Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti...
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Karlar kraliçesi Fahriye! Özçivit ailesi kar tatilinde... Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi, Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti...
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