Giriş Tarihi: 02.07.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
11:09
"Karpuz güzeli Elay" Aslı Enver'in boncuk gözlü kızı Elay sevimliliğiyle "Maşallah" dedirtti!
Aslı Enver hayranları şu sıralar hiç kuşkusuz en çok minik Elay ile gelecek pozları iple çekiyor. Yer aldığı dizi ve filmlerde başarılı performansıyla övgüleri toplayan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirmişti. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak mutlu evliliklerini kızları Elay ile taçlandırdı. Sosyal medyayı sık kullanan Aslı Enver'den son olarak minik kızı Elay ile yeni poz geldi. Tatilde olan Enver ailesinin minik üyesi Elay'ın karpuz keyfi kalpleri ısıttı. İşte gülüşü ve sevimliliği ile "Maşallah" dedirten Aslı Enver'in kızı Elay...