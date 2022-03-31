Giriş Tarihi: 31.03.2022 09:32
Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
09:32
Kaşları martıya benzetilen Aslıhan Doğan Turan sosyal medyada dalga konusu oldu! "Herkes işine baksın"
Aslıhan Doğan Turan, futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliğinden iki oğlu bulunan Turan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. YouTube'da ürettiği içerikler ile de çok konuşulan Aslıhan Doğan Turan, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son olarak Aslıhan Doğan Turan'ın bir fotoğraf karesi sosyal medyada espri konusu oldu. Gözlük çerçevesi kaşlarıyla birleşen Turan'a "Martı Aslıhan" benzetmesi yapıldı. Esprilere sinirlenen ünlü isim, verdiği tepkiyle çok konuşuldu!