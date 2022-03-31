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Haberler Galeri Kaşları martıya benzetilen Aslıhan Doğan Turan sosyal medyada dalga konusu oldu! "Herkes işine baksın"
Giriş Tarihi: 31.03.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 09:32

Kaşları martıya benzetilen Aslıhan Doğan Turan sosyal medyada dalga konusu oldu! "Herkes işine baksın"

Aslıhan Doğan Turan, futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliğinden iki oğlu bulunan Turan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. YouTube'da ürettiği içerikler ile de çok konuşulan Aslıhan Doğan Turan, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son olarak Aslıhan Doğan Turan'ın bir fotoğraf karesi sosyal medyada espri konusu oldu. Gözlük çerçevesi kaşlarıyla birleşen Turan'a "Martı Aslıhan" benzetmesi yapıldı. Esprilere sinirlenen ünlü isim, verdiği tepkiyle çok konuşuldu!

Kaşları martıya benzetilen Aslıhan Doğan Turan sosyal medyada dalga konusu oldu! Herkes işine baksın

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile 2018'de evlenen Aslıhan Doğan Turan, önceki gün karizmayı fena çizdirdi.

Kaşları martıya benzetilen Aslıhan Doğan Turan sosyal medyada dalga konusu oldu! Herkes işine baksın

Moda dünyasının şık kadınlarından olan 36 yaşındaki Turan, önceki gün yakın dostu olan Rachel Araz Kiresepi ile buluştu.

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Kaşları martıya benzetilen Aslıhan Doğan Turan sosyal medyada dalga konusu oldu! Herkes işine baksın

Bir dostları da onları gizlice fotoğrafladı.

Kaşları martıya benzetilen Aslıhan Doğan Turan sosyal medyada dalga konusu oldu! Herkes işine baksın

Aslıhan Doğan, o karede gözlüğünün kurbanı oldu.

Kaşları martıya benzetilen Aslıhan Doğan Turan sosyal medyada dalga konusu oldu! Herkes işine baksın

Gözlük çerçevesinin kaşlarını birleşmiş gibi göstermesi sosyal medyada espri konusu oldu.

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