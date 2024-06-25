Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’ın oğulları Hüseyin Kaya kocaman oldu! Babasına değil bakın kime benziyor!

Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
09:29
Çocuklarına olan düşkünlüğü ile bilinen Kaya Çilingiroğlu sık sık kızı Zehra Çilingiroğlu ve oğlu Hüseyin Kaya paylaşımlarda bulunuyor. Kaya Çilingiroğlu, son paylaşımını oğlu Hüseyin Kaya ile yaptı. Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'dan sonra hayatını birleştirdiği Feraye Tanyolaç'dan olan oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu mezun olmuştu. Eski eşler oğullarının mezuniyetinde bir araya gelmişti. Kaya Çilingiroğlu, oğlu Hüseyin Kaya'nın mezuniyetini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti. İşte Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'dan oğulları Hüseyin Kaya...