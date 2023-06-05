Giriş Tarihi: 05.06.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 10:01

'Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın' Masterchef Barbaros'tan kas şov! Kilo verdi bambaşka biri oldu!

MasterChef'i ikinci olarak tamamlayan Barbaros Yoloğlu yarışmadan sonra aldı yürüdü. Kendi restoranını işleten Barbaros Yoloğlu yemek akademisi de kurdu. MasterChef'e 2020'ye damga vuran yarışmacılardan olan Barbaros Yoloğlu, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Finale kadar gelen Barbaros Yoloğlu, Masterchef şampiyonluğunu Serhat Doğramacı'ya kaptırmıştı. Değişimi ile de dikkat çeken Masterchef Barbaros Yoloğlu'nun son haline "Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın" yorumları yapıldı. Kilo veren Masterchef Barbaros Yoloğlu kaslı vücudu ile adeta şov yaptı...