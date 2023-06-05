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Haberler Galeri 'Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın' Masterchef Barbaros'tan kas şov! Kilo verdi bambaşka biri oldu!
Giriş Tarihi: 05.06.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 10:01

'Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın' Masterchef Barbaros'tan kas şov! Kilo verdi bambaşka biri oldu!

MasterChef'i ikinci olarak tamamlayan Barbaros Yoloğlu yarışmadan sonra aldı yürüdü. Kendi restoranını işleten Barbaros Yoloğlu yemek akademisi de kurdu. MasterChef'e 2020'ye damga vuran yarışmacılardan olan Barbaros Yoloğlu, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Finale kadar gelen Barbaros Yoloğlu, Masterchef şampiyonluğunu Serhat Doğramacı'ya kaptırmıştı. Değişimi ile de dikkat çeken Masterchef Barbaros Yoloğlu'nun son haline "Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın" yorumları yapıldı. Kilo veren Masterchef Barbaros Yoloğlu kaslı vücudu ile adeta şov yaptı...

’Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın’ Masterchef Barbaros’tan kas şov! Kilo verdi bambaşka biri oldu!

Masterchef Türkiye All Star kadrosunda yer alan Barbaros Yoloğlu merak konusu olsu. Yeniden Masterchef'te yarışacak olan Barbaros Yoloğlu daha önce şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı. Masterchef yarışmasının 2020 finalistlerinden Barbaros Yoloğlu, değişimi ile görenleri şaşırttı. Fazla kilolarından kurtulan Yoloğlu, yeni halini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

’Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın’ Masterchef Barbaros’tan kas şov! Kilo verdi bambaşka biri oldu!

MasterChef'e 2020 yılında katıldığı ilk günden itibaren, konuşmaları ve yemek yapma konusundaki yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Barbaros Yoloğlu, finale kadar gelmiş ama Masterchef şampiyonluğunu Serhat Doğramacı'ya kaptırmıştı.

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’Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın’ Masterchef Barbaros’tan kas şov! Kilo verdi bambaşka biri oldu!

Şeflerin takdirini ve sempatisini kazanan ve programın en gözde isimlerinden biri olmayı başaran Barbaros Yoloğlu yarışmadan sonra aldı yürüdü.

’Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın’ Masterchef Barbaros’tan kas şov! Kilo verdi bambaşka biri oldu!

Kendi restoranını işleten Barbaros Yoloğlu yemek akademisi de kurdu.

’Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın’ Masterchef Barbaros’tan kas şov! Kilo verdi bambaşka biri oldu!

Değişimi ile de dikkat çeken Masterchef Barbaros Yoloğlu son olarak Serhat Doğramacı'nın düğününde ortaya çıkmıştı.

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