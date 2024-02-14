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Haberler Galeri Kaynanalar dizisinin 'Nöri Kantar'ı Tekin Akmansoy’un torunu bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının dedesiymiş!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 08:33

Kaynanalar dizisinin 'Nöri Kantar'ı Tekin Akmansoy’un torunu bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının dedesiymiş!

12 Şubat 2013 tarihinde aramızdan ayrılan duayen sanatçı Tekin Akmansoy'un ünlü şarkıcının dedesi olduğunu duyanlar adeta şoke oldu. 90'ların popçularından Ozan Orhon, dedesi Tekin Akmansoy'un fotoğrafını paylaşarak andı. Ozan Orhon, dedesini Türk tiyatrosunun büyük meddahi ve Kaynanalar dizisiyle tüm Türkiye'nin sevgilisi olarak tanımladı ve ona layık bir torun olmaya devam edeceğini dile getirdi. Ozan Orhon'un usta oyuncunun torunu olduğunu birçok kişi bilmiyordu…

Kaynanalar dizisinin ’Nöri Kantar’ı Tekin Akmansoy’un torunu bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının dedesiymiş!

Usta sanatçı Tekin Akmansoy'un torunu Ozan Orhon, dedesini duygusal sözlerle anladı.

Kaynanalar dizisinin ’Nöri Kantar’ı Tekin Akmansoy’un torunu bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının dedesiymiş!

90'lara damga vuran popçulardan Ozan Orhon, 'Kaynanalar dizisinde canlandırdığı 'Nuri Kantar' karakteriyle hafızalara kazınan, 12 Şubat 2013 tarihinde aramızdan ayrılan dedesi Tekin Akmansoy'un fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kaynanalar dizisinin ’Nöri Kantar’ı Tekin Akmansoy’un torunu bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının dedesiymiş!

"SEN HEP ORALARDA BENİ İZLİYORSUN"

Ünlü şarkıcı, "Sevgili dedemin vefatının 11'inci yılında başta büyük özlemle saygı ve minnetle anıyorum.

Kaynanalar dizisinin ’Nöri Kantar’ı Tekin Akmansoy’un torunu bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının dedesiymiş!

O sadece benim dedem değil, Türk tiyatrosunun büyük meddahi ve Kaynanalar dizisiyle tüm Türkiye'nin sevgilisi Nori Kantar! Büyük usta dedem biliyorum sen hep oralardan beni izliyorsun.

Kaynanalar dizisinin ’Nöri Kantar’ı Tekin Akmansoy’un torunu bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının dedesiymiş!

Merak etme senin adına layık bir torun olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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