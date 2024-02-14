Giriş Tarihi: 14.02.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
08:33
Kaynanalar dizisinin 'Nöri Kantar'ı Tekin Akmansoy’un torunu bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının dedesiymiş!
12 Şubat 2013 tarihinde aramızdan ayrılan duayen sanatçı Tekin Akmansoy'un ünlü şarkıcının dedesi olduğunu duyanlar adeta şoke oldu. 90'ların popçularından Ozan Orhon, dedesi Tekin Akmansoy'un fotoğrafını paylaşarak andı. Ozan Orhon, dedesini Türk tiyatrosunun büyük meddahi ve Kaynanalar dizisiyle tüm Türkiye'nin sevgilisi olarak tanımladı ve ona layık bir torun olmaya devam edeceğini dile getirdi. Ozan Orhon'un usta oyuncunun torunu olduğunu birçok kişi bilmiyordu…