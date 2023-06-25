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Haberler Galeri Türk Sineması'nın efsane ismi Münir Özkul'un hiç bilinmeyen oğlu ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 25.06.2023 12:12 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 12:14

Türk Sineması'nın efsane ismi Münir Özkul'un hiç bilinmeyen oğlu ortaya çıktı!

Hababam Sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesi'nin tatlı sert müdür yardımcısı "Kel Mahmut" karakteriyle hafızalara kazınmıştı Münir Özkul...Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Gırgıriye ve Görgüsüzler gibi sayısız filmde rol almıştı. Bu filmlerin büyük kısmında ise Adile Naşit'le beraber, Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden birini oluşturmuştu. Oyunculuk kariyerinde 400'den fazla filmde rol alan Özkul 93 yıllık ömrüne tam 4 evlilik sığdırdı. Özkul'un bu evliliklerinden pek tanınmayan 2 kızı ve 1 oğlu oldu. Yer aldığı filmlerde babacan rolleriyle tanınan Münir Özkul, özel hayatında çapkınlığı ile meşhurdu. Gelin Münir Özkul'un hayatına bir göz atalım.

Türk Sineması’nın efsane ismi Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu ortaya çıktı!

Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Münir Özkul, sanat kariyerine henüz lise çağında başladı ve lise öğrencisi olduğu 1940 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatro oyunlarında rol aldı.

Türk Sineması’nın efsane ismi Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu ortaya çıktı!

İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta isimlerinden Münir Özkul 93 yaşındaydı.

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Türk Sineması’nın efsane ismi Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu ortaya çıktı!

Münir Özkul uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu.

Türk Sineması’nın efsane ismi Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu ortaya çıktı!

Münir Özkul tiyatro kökenli olsa da sinema ile ünlendi.

Türk Sineması’nın efsane ismi Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu ortaya çıktı!

En bilinen rollerinden biri onunla özdeşleşen Hababam Sınıfı serisindeki tatlı-sert okul müdürü Kel Mahmut tiplemesi oldu. 400'e yakın filmde rol aldı.

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