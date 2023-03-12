Giriş Tarihi: 12.03.2023 06:18 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 06:20

Keloğlan'ın Fatma'sı meğer yıllardır ekranlardaymış! Yeşilçam'ın güzeli Aşk-ı Memnu'nun sevilen oyuncusu çıktı!

Keloğlan'ın Fatma'sının, "Aşk-ı Memnu"nun çok ünlü oyuncusu olduğunu öğrenenler şoke oldu! Yeşilçam'ın güzel oyuncusu meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş... Ekranlarda bir dönem boy gösteren isimlerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Özellikle Yeşilçam filmlerinde rol alan oyuncuların şimdilerde neler yaptıkları ve son halleri hayranlarının ilgisini çekiyor. Son olarak "Keloğlan Aramızda" filminin masum bakışlarıyla içimizi ısıtan güzeller güzeli oyuncusu Fatma'yla ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Kınalı Kar, Aşk-ı Memnu, Çiçek Taksi ve Çocuklar Duymasın gibi ünlü dizilerde rol alan Keloğlan'ın Fatma'sı bakın hangi ünlü oyuncuymuş?