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Haberler Galeri "Kendini sev" Yıllara meydan okuyan Petek Dinçöz göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 12.05.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 13:38

"Kendini sev" Yıllara meydan okuyan Petek Dinçöz göz kamaştırdı!

Dansları ve şarkılarıyla bir dönem çok konuşulan Petek Dinçöz, son görüntüsüyle sosyal medya gündemine damga vurdu. Petek Dinçöz, transparan detaylı beyaz elbisesiyle poz verdi. 42 yaşındaki Dinçöz'ün geçirdiği büyük değişim sosyal medyayı salladı. Güzelliği ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Petek Dinçöz yaptığı paylaşımlarla takipçilerini şaşkına çevirdi. Son halini takipçileriyle paylaşan şarkıcıya yorum yağdı. İşte merak edenler için geçirdiği estetik operasyonlar sonrası bambaşka biri olan Petek Dinçöz'ün inanılmaz değişimi…

Kendini sev Yıllara meydan okuyan Petek Dinçöz göz kamaştırdı!

Serkan Kodaloğlu ile evliliğini bitirip gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenen ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, uzun bir aranın ardından sahnelere de döndü.

Kendini sev Yıllara meydan okuyan Petek Dinçöz göz kamaştırdı!

42 yaşındaki Dinçöz, zaman zaman estetikli ve Photoshoplu görüntüsüyle de gündeme geliyor.

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Kendini sev Yıllara meydan okuyan Petek Dinçöz göz kamaştırdı!

Yıllara meydan okuyan şarkıcı son olarak iddialı bir pozunu paylaştı.

Kendini sev Yıllara meydan okuyan Petek Dinçöz göz kamaştırdı!

Transparan detaylı beyaz elbisesiyle paylaşım yapan Petek Dinçöz, "Kendini sev" dedi.

Kendini sev Yıllara meydan okuyan Petek Dinçöz göz kamaştırdı!
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