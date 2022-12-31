Giriş Tarihi: 31.12.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 14:34

Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş! İşte Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık...

Kerem Alışık, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konukları arasında yer alıyor. Kerem Alışık'ın Yeşilçam'ın unutulmayan isimlerinden Sadri Alışık'ın oğlu olduğunu bilmeyen yoktur. Babasının izinden giden ve sayısız projeye adını yazdıran Kerem Alışık'ın oğlu da dedesinin izinde. Kerem Alışık'ın, dedesi ile aynı adı taşıyan oğlu Sadri Alışık'ın da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık dedesinin adeta kopyası... İşte Alışık ailesinin üç kuşak yakışıklı oyuncuları...