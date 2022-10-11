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Haberler Galeri Kerem Bürsin, eski aşkı Hande Erçel'in yanında! "Tabii ki arayıp, Hande ile konuştum"
Giriş Tarihi: 11.10.2022 13:06 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 13:12

Kerem Bürsin, eski aşkı Hande Erçel'in yanında! "Tabii ki arayıp, Hande ile konuştum"

Türk kadın oyuncular arasında en çok takipçiye sahip olan Hande Erçel, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Hande Erçel, "Sen Çal Kapımı" dizisinde başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile yollarını ayırmıştı. Bürsin, eski sevgilisi Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili konuştu. İşte detaylar...

Kerem Bürsin, eski aşkı Hande Erçel’in yanında! Tabii ki arayıp, Hande ile konuştum

Oyuncu Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den üzen haber gelmişti. Sağlık sorunları yaşayan Aylin Mavi tedavi görüyor.

Kerem Bürsin, eski aşkı Hande Erçel’in yanında! Tabii ki arayıp, Hande ile konuştum

Erçel'in ablası Gamze Erçel kızıyla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Gamze Erçel, " Bizi merak edenler, bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz. İki hafta önce kızımız Mavi ile ilgili bir tedavi sürecine başladık. Bu şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi. Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten. Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya hatta aile büyüklerimize de ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz diyerek tamamlamaktı niyetimiz.

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Kerem Bürsin, eski aşkı Hande Erçel’in yanında! Tabii ki arayıp, Hande ile konuştum

Fakat çok az kişinin bilmesine rağmen bir şekilde konu birilerinin magazin malzemesi haline gelmiş oldu. Şu ana kadar hemen hepsi ricamız üzerine haberi kaldırdı. Haberi hiç paylaşmayıp hassasiyet gösteren diğer magazin sayfalarına ayrıca teşekkür ederim. Çünkü dediğim gibi biz bu işi en sesiz, sakin şekilde atlatıp tekrar geri dönecektik. Maalesef ipin ucu kaçtı. Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkürler." demişti.

Kerem Bürsin, eski aşkı Hande Erçel’in yanında! Tabii ki arayıp, Hande ile konuştum

Ablasının kızı Aylin Mavi'nin yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle zor günler geçiren ünlü oyuncu, basın mensuplarının soruları üzerine yeğeninin sağlık durumuna ilişkin ilk kez açıklama yapmıştı.

Kerem Bürsin, eski aşkı Hande Erçel’in yanında! Tabii ki arayıp, Hande ile konuştum
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