Giriş Tarihi: 11.10.2022 13:06
Güncelleme Tarihi: 11.10.2022
13:12
Kerem Bürsin, eski aşkı Hande Erçel'in yanında! "Tabii ki arayıp, Hande ile konuştum"
Türk kadın oyuncular arasında en çok takipçiye sahip olan Hande Erçel, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Hande Erçel, "Sen Çal Kapımı" dizisinde başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile yollarını ayırmıştı. Bürsin, eski sevgilisi Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili konuştu. İşte detaylar...