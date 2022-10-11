Kerem Bürsin, eski aşkı Hande Erçel'in yanında! "Tabii ki arayıp, Hande ile konuştum"

Erçel'in ablası Gamze Erçel kızıyla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Gamze Erçel, " Bizi merak edenler, bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz. İki hafta önce kızımız Mavi ile ilgili bir tedavi sürecine başladık. Bu şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi. Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten. Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya hatta aile büyüklerimize de ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz diyerek tamamlamaktı niyetimiz.