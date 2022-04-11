Kerem Bürsin ile Stephanie Cayo’nun siyah beyaz pozu ’yeni aşk’ olarak yorumlanmıştı! Gerçek ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 11.04.2022 12:51
Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
12:59
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, özel hayatındaki gelişmeler ile son dönemde gündemden düşmüyor. Geçen haftalarda dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin'in adı, pek çok ünlü güzel ile anıldı. Spor spikeri Elif Gökalp ile ilk olarak aşk yaşadığı konuşulan Bürsin'in, daha sonra eski aşkı Yağmur Tanrısevsin ile barıştığı konuşulmuştu. İddiaların yalanlamasının ardından ünlü oyuncunun şimdi de Stephanie Cayo ile birlikte olduğu öne sürüldü. Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...