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Haberler Galeri Kerem Bürsin ile Stephanie Cayo'nun siyah beyaz pozu 'yeni aşk' olarak yorumlanmıştı! Gerçek ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 11.04.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 12:59

Kerem Bürsin ile Stephanie Cayo'nun siyah beyaz pozu 'yeni aşk' olarak yorumlanmıştı! Gerçek ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, özel hayatındaki gelişmeler ile son dönemde gündemden düşmüyor. Geçen haftalarda dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin'in adı, pek çok ünlü güzel ile anıldı. Spor spikeri Elif Gökalp ile ilk olarak aşk yaşadığı konuşulan Bürsin'in, daha sonra eski aşkı Yağmur Tanrısevsin ile barıştığı konuşulmuştu. İddiaların yalanlamasının ardından ünlü oyuncunun şimdi de Stephanie Cayo ile birlikte olduğu öne sürüldü. Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kerem Bürsin ile Stephanie Cayo’nun siyah beyaz pozu ’yeni aşk’ olarak yorumlanmıştı! Gerçek ortaya çıktı!

Kerem Bürsin ile Hande Erçel aşkı rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizinin setinde başlamıştı.

Kerem Bürsin ile Stephanie Cayo’nun siyah beyaz pozu ’yeni aşk’ olarak yorumlanmıştı! Gerçek ortaya çıktı!

İlişkileri Maldivler tatilinde belgelenen çift, dizinin final yapmasından kısa bir süre sonra yollarını ayırdı.

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Kerem Bürsin ile Stephanie Cayo’nun siyah beyaz pozu ’yeni aşk’ olarak yorumlanmıştı! Gerçek ortaya çıktı!

Ayrılık sonrası ilk hamle Hande Erçel'den geldi. Erçel, Bürsin ile yer aldığı bütün fotoğrafları Instagram sayfasından kaldırdı.

Kerem Bürsin ile Stephanie Cayo’nun siyah beyaz pozu ’yeni aşk’ olarak yorumlanmıştı! Gerçek ortaya çıktı!

Çok geçmeden Kerem Bürsin de aynı hamleyi yaptı. Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in menajerlerinin, iki oyuncunun kariyerlerini düşünerek, bu ilişkinin bitmesi yönünde baskı yaptıkları öne sürüldü.

Kerem Bürsin ile Stephanie Cayo’nun siyah beyaz pozu ’yeni aşk’ olarak yorumlanmıştı! Gerçek ortaya çıktı!

KAZA MI YAPTI?

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Hande Erçel ile ayrıldıktan sonra soluğu Amerika'da almıştı.

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