Kerem Kupacı’dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!

-Ruhsar dizisiyle sektöre giriş yapıyorsunuz. Nasıl bir tecrübeydi sizin için?

Okuldan mezun olup geldiğimde ilk bir bölümde Ruhsar'da oynamıştım. Ama o dönemde Ruhsar'da oynamak gerçekten bir şeydi. Çünkü okuldan mezun olmuşsun, İzmir'den İstanbul'a geliyorsun ve bir dizide bölüm oyuncusu olsan da rol alabiliyorsun, mesleğini yapabiliyorsun. Bu önemli bir şeydi. Bir kere her taraf ustaydı zaten. Sağa döndüğün usta, sola döndüğün usta. Kendine bir çekidüzen vermen gerekiyordu. O yüzden önemli bir zaman dilimiydi o.

-Devamındaki işlerden Kahpe Bizans var dikkatimi çeken. Cem Davran ile tekrar aynı projede denk geliyorsunuz. Hatırlıyor musunuz çekim sürecini?

Hatırlıyorum tabii, nasıl hatırlamayayım. 99 depremine denk gelen bir dönemdi. Yani çok ilginçti. Ne olduğunu anlayamadık aslında önce. Depremde nelerin olduğunu anlayamadık ama seti de bitirmemiz lazım. O hengame içinde set bitti ama... İşte paldır küldür bir şeyler oldu. Her şey çok farklıydı tabii. Bambaşka bir dönemdi. Hemen arkasından sonra Düzce depremi oldu. Garip bir dönemdi yani.

-"Evimiz Olacak Mı?" projesinde Ayşen Gruda ile çalışıyorsunuz mesela. Hafızanızdaki anıları dinlemek isterim.

Suna Pekuysal, Ayşen Guruda. Yani o ikili... Ben çalıştığım için o kadar memnunum ki. Müthiş iki insandı. Oyunculuklarını zaten konuşamam bile. Aralarındaki o saygıyı, o sevgiyi... Gerçekten yaşamak gerekiyor ki ancak öyle anlayabiliyorsunuz. Müthişti, müthişti.