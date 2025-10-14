Kerem Kupacı’dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!

-Peki, senaryoları nasıl yorumlarsınız? Eski sıcak işler pek yok artık ekranlarda, daha çok mafya ve ihanet üzerine projeler ilgi görüyor…
Yani ben çok seyretmiyorum son dönem işlerini, seyretmedim. Ama genel yapı bu, ilgi çeken şey bu. Biraz önce sosyal medya dedik ya, ilgi çeken taraf orası. Yaptığınız işin de ilgi çekmesini istiyorsunuz. Doğal olarak da o konulara doğru yöneliyor herhalde diye düşünüyorum açıkçası. Yani neden onlar yazılıyor, neden yazılmıyor gibi bir sosyolog gibi bir belirleyici durumum olamaz ama içinde biraz da hani o taraftan ilgi görüyor noktası var galiba.
HER REELS ÇEKEN OYUNCU OLURSA BAŞIMIZA BUNLAR GELİR!
-Sizce bir oyuncu kendisine oyuncuyum diyebilmek için sahne tozu yutmalı mı, yoksa setlerden de oyunculuğa başlayabilir mi?
Hayır, setten başlayamazsınız. Oyuncu olmak için setten başlayamazsınız. Bilimdir bu iş ve üniversitesini okumak zorundasın. Okuyamıyorsan bu işin üniversitesini, biraz önce sahne tozu dediğin şey o, çok iyi ustaların yanında yıllarca dirsek çürüterek bu sanatı öğrenirsin. Bu kadar. İki ihtimal var. Ya çok iyi ustaların yanında yıllarca dirsek çürüteceksin. Bu sanatı öğreneceksin. Ya da okula gideceksin. Deliler gibi çalışacaksın. Deliler gibi… Öyle ben okula gittim, kazandım olmaz. Deliler gibi çalışacaksın. Ben sabah 6'da okula giderdim gece 12'de gelirdim okuldan. Denerdik hep arkadaşlarımla; okurduk, yapardık, çalışırdık. Bunun başka bir alternatifi yok. Yani "Instagram'da çok güzel reels'lar çekiyorum ben. Şimdi de artık oyunculuk zamanı." İşte başımıza bunlar geliyor sonra. Maalesef.