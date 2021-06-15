Giriş Tarihi: 15.06.2021 07:43Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 07:49
Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğluydu... Kılıbık'ın genç oyuncusu usta ismin kardeşi çıktı!
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Kılıbık tekrarıyla yine sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oluyor. Evde geçirdiğimiz şu günlerde tekrarlarıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Kemal Sunal filmlerinden Kılıbık herkesi kırdı geçirdi. Başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin yer aldığı Kılıbık filminde oğullarını canlandıran genç oyuncunun Yeşilçam'ın usta isminin kardeşi olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bakın Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlu Erol'u canlandıran oyuncunun ablası usta isim kim...