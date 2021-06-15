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Haberler Galeri Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğluydu... Kılıbık'ın genç oyuncusu usta ismin kardeşi çıktı!
Giriş Tarihi: 15.06.2021 07:43 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 07:49

filminde 'ın oğluydu... Kılıbık'ın genç oyuncusu usta ismin kardeşi çıktı!

'ın unutulmaz filmlerinden tekrarıyla yine sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oluyor. Evde geçirdiğimiz şu günlerde tekrarlarıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Kemal Sunal filmlerinden Kılıbık herkesi kırdı geçirdi. Başrollerinde Kemal Sunal ve 'nin yer aldığı Kılıbık filminde oğullarını canlandıran genç oyuncunun 'ın usta isminin kardeşi olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bakın Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlu Erol'u canlandıran oyuncunun ablası usta isim kim...

Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğluydu... Kılıbık'ın genç oyuncusu usta ismin kardeşi çıktı!

'ın unutulmaz filmlerinden tekrarıyla yine sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oluyor. Evde geçirdiğimiz şu günlerde tekrarlarıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Kemal Sunal filmlerinden Kılıbık herkesi kırdı geçirdi.

Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğluydu... Kılıbık'ın genç oyuncusu usta ismin kardeşi çıktı!

Başrollerinde ve 'nin yer aldığı filminde oğullarını canlandıran genç oyuncunun 'ın usta isminin kardeşi olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı.

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Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğluydu... Kılıbık'ın genç oyuncusu usta ismin kardeşi çıktı!

Bakın filminde 'ın oğlu Erol'u canlandıran oyuncunun ablası usta isim kim...

Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğluydu... Kılıbık'ın genç oyuncusu usta ismin kardeşi çıktı!

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Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğluydu... Kılıbık'ın genç oyuncusu usta ismin kardeşi çıktı!
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