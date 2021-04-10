HaberlerGaleriKim der iki çocuk annesi! Fit halleriyle hayran bırakan Özlem Ada Şahin bu kez karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 10.04.2021 12:11Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 12:15
Kim der iki çocuk annesi! Fit halleriyle hayran bırakan Özlem Ada Şahin bu kez karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı!
Ünlü popçu Berkay ile 2016 yılında nikah masasına oturan Özlem Ada Şahin, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Her hareketiyle dikkat çeken Özlem Ada Şahin; Arya'yı 2017 yılında dünyaya getirirken, ikinci kızı Zeynep Mira'yı ise 2019 yılında kucağına aldı. İki çocuk annesi olmasına rağmen fit halleriyle hayranlarının dikkatini çeken Şahin, son dönemde eşi Berkay ile gittiği tatillerle adından söz ettiriyor. Maldivler tatiliyle çok konuşulan, geçen günlerde de soluğu Dubai'de alan Berkay ile Özlem Ada Şahin, bu kez Antalya'ya gitti. Spor yaptığı anları paylaşan ünlü güzel, karın kaslarıyla ağızları açık bıraktı!