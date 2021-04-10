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Haberler Galeri Kim der iki çocuk annesi! Fit halleriyle hayran bırakan Özlem Ada Şahin bu kez karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 10.04.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 12:15

Kim der iki çocuk annesi! Fit halleriyle hayran bırakan bu kez karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı!

Ünlü popçu ile 2016 yılında nikah masasına oturan , sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Her hareketiyle dikkat çeken ; Arya'yı 2017 yılında dünyaya getirirken, ikinci kızı 'yı ise 2019 yılında kucağına aldı. İki çocuk annesi olmasına rağmen fit halleriyle hayranlarının dikkatini çeken Şahin, son dönemde eşi Berkay ile gittiği tatillerle adından söz ettiriyor. tatiliyle çok konuşulan, geçen günlerde de soluğu 'de alan Berkay ile Özlem Ada Şahin, bu kez 'ya gitti. Spor yaptığı anları paylaşan ünlü güzel, karın kaslarıyla ağızları açık bıraktı!

Kim der iki çocuk annesi! Fit halleriyle hayran bırakan Özlem Ada Şahin bu kez karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı!

Ünlü popçu ile 2016 yılında nikah masasına oturan , sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Her hareketiyle dikkat çeken ; Arya'yı 2017 yılında dünyaya getirirken, ikinci kızı 'yı ise 2019 yılında kucağına aldı.

Kim der iki çocuk annesi! Fit halleriyle hayran bırakan Özlem Ada Şahin bu kez karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı!

İki çocuk annesi olmasına rağmen fit halleriyle hayranlarının dikkatini çeken Şahin, son dönemde eşi ile gittiği tatillerle adından söz ettiriyor.

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Kim der iki çocuk annesi! Fit halleriyle hayran bırakan Özlem Ada Şahin bu kez karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı!

tatiliyle çok konuşulan, geçen günlerde de soluğu 'de alan ile , bu kez 'ya gitti.

Kim der iki çocuk annesi! Fit halleriyle hayran bırakan Özlem Ada Şahin bu kez karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı!

Pandemi döneminde evinde sıklıkla spor yapan ve bu anları takipçileriyle paylaşan , eşi Şahin ve çocuklarıyla birlikte 'da tatil yapıyor.

Kim der iki çocuk annesi! Fit halleriyle hayran bırakan Özlem Ada Şahin bu kez karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı!

Zamanının büyük bir kısmını ailesine ayıran , tatilde de egzersiz yapmayı ihmal etmiyor.

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