Kim der ki iki çocuk annesi! Çağla Şıkel havuz paylaşımı ile mest etti!

Tescilli güzel Çağla Şıkel, podyumların ve ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor. Youtube'da da içerik üreten ünlü manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabını ise aktif olarak kullanıyor. Yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Çağla Şıkel, tatil sezonunu açtı ve çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte soluğu Çeşme'de aldı. Bikinili pozlarını takipçilerinini beğenisine sunan 42 yaşındaki Çağla Şıkel, hayranlarını mest etti. Son olarak havuzda paylaşım yapan Çağla Şıkel'in mayolu pozlarına beğeni yağdı. İşte Çağla Şıkel'in öne çıkan tatil kareleri...