Giriş Tarihi: 13.07.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
10:07
"Kim der ki üç çocuk annesi" Bergüzar Korel bikinili pozu ile sosyal medyayı salladı! Fit haline övgüler yağdı...
Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. Sosyal medyada her zaman ilgi odağı olan güzel anne Bergüzar Korel'den son olarak bikinili tatil pozu geldi. Çocukları ve eşi ile Londra'da yaşayan işleri için İstanbul - Londra arası mekik dokuyan çift çocuklarının eğitimi için İngiltere'de yeni bir hayat kurmuştu. Tatil sezonunu açan Bergüzar Korel fazla kilolarından kurtulmanın rahatlığıyla bikinili paylaşımda bulundu. İşte Bergüzar Korel'in bikinili pozu...