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Haberler Galeri ‘Kim Milyoner Olmak İster’ Yılbaşı Özel’de Hülya Avşar farkını ortaya koydu! Avşar Kıza siyahlar içinde güzelliğini sergiledi!
Giriş Tarihi: 31.12.2022 12:11 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 12:22

Kim Milyoner Olmak İster’ Yılbaşı Özel’de Hülya Avşar farkını ortaya koydu! Avşar Kıza siyahlar içinde güzelliğini sergiledi!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor. 59 yaşındaki Hülya Avşar son olarak, yeni şarkısı 'Anlatma' ile hayranlarıyla buluşmuştu. "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümünde çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak. Geçtiğimiz günlerde 1000.bölüm kutlamalarını yapan "Kim Milyoner Olmak İster", yılbaşı özel bölümü için de birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor. Hülya Avşar, bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler. Hülya Avşar, siyahlar içinde kusursuz güzelliğiyle dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Avşar Kızı şıklığıyla 'Kim Milyoner Olmak İster'in yıldızı oldu!

‘Kim Milyoner Olmak İster’ Yılbaşı Özel’de Hülya Avşar farkını ortaya koydu! Avşar Kıza siyahlar içinde güzelliğini sergiledi!

atv yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümünde çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak. Hülya Avşar bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla ekran başındaki sevenleriyle buluşacak.

‘Kim Milyoner Olmak İster’ Yılbaşı Özel’de Hülya Avşar farkını ortaya koydu! Avşar Kıza siyahlar içinde güzelliğini sergiledi!

Geçtiğimiz günlerde 1000.bölüm kutlamalarını yapan "Kim Milyoner Olmak İster", yılbaşı özel bölümü için de birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor.

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‘Kim Milyoner Olmak İster’ Yılbaşı Özel’de Hülya Avşar farkını ortaya koydu! Avşar Kıza siyahlar içinde güzelliğini sergiledi!

Hülya Avşar bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

‘Kim Milyoner Olmak İster’ Yılbaşı Özel’de Hülya Avşar farkını ortaya koydu! Avşar Kıza siyahlar içinde güzelliğini sergiledi!

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

‘Kim Milyoner Olmak İster’ Yılbaşı Özel’de Hülya Avşar farkını ortaya koydu! Avşar Kıza siyahlar içinde güzelliğini sergiledi!

Hülya Avşar, siyahlar içinde adeta güzelliğini sergiledi...

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