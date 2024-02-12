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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara sert tepki!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 00:25 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 00:25

Kim Milyoner Olmak İster’de Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara sert tepki!

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmada başarılı performans sergileyen yarışmacılardan Simay Doğrusoy, ikinci baraj sorusuna kadar gelmeyi başardı. Yarışmacı, 300 bin TL'lik soruyu açtırmaya da hak kazandı. Yarışmada çıkan Filistin sorusu sonrası ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun verdiği tepki, yarışmaya adeta damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nun o İsrail tepkisi!

Kim Milyoner Olmak İster’de Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlara sert tepki!

Dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekrana başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlara sert tepki!

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Simay Doğrusoy, başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı, ilk baraj sorusunu başarıyla geçti.

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Kim Milyoner Olmak İster’de Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlara sert tepki!

İkinci baraj sorusuna da kolaylık gelen yarışmacı, 200 bin TL'lik soruyu da gördü.

Kim Milyoner Olmak İster’de Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlara sert tepki!

300 BİN TL'LİK SORUYU GÖRMEYE HAK KAZANDI

Yarışmacı 300 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlara sert tepki!

YARIŞMAYA DAMGA VURAN FİLİSTİN SORUSU

300 bin TL'lik soruda yarışmacının karşısına, "İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadardır?" sorusu çıktı.

Milyoner'de Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara sert tepki!

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