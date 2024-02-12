Milyoner’de Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara sert tepki!
ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmada başarılı performans sergileyen yarışmacılardan Simay Doğrusoy, ikinci baraj sorusuna kadar gelmeyi başardı. Yarışmacı, 300 bin TL’lik soruyu açtırmaya da hak kazandı. Yarışmada çıkan Filistin sorusu sonrası ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun verdiği tepki, yarışmaya adeta damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’nun o İsrail tepkisi!
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