ATV ekranlarının fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", yayınlandığı her bölümüyle reyting listelerini sallıyor. Tüm Türkiye'nin severek izlediği "Kim Milyoner Olmak İster", dün yayınlanan yeni bölümüyle yine adından söz ettirdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen yarışmada heyecan yine doruktaydı. İlginç anlara sahne olan Kim Milyoner Olmak İster'de ünlü şarkıcı Demet Akalın ile ilgili bir soru soruldu. Yarışmacının tepkisi ise sosyal medyada geniş yankı buldu. İşte tüm yaşananlar...