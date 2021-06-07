"Kim Milyoner Olmak İster", dün yayınlanan yeni bölümüyle yine adından söz ettirdi. İlginç anlara sahne olan Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacıya sorulan "Hangi seçenekte Demet Akalın adı hecelerine doğru ayrılmıştır?" sorusuna yarışmacının joker kullanması sosyal medyayı salladı. İşte o anlar...