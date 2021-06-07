Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Demet Akalın sorusu! Yarışmacının verdiği tepki sosyal medyanın diline düştü!
Giriş Tarihi: 07.06.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 11:19

'e damga vuran sorusu! Yarışmacının verdiği tepki sosyal medyanın diline düştü!

ekranlarının fenomen yarışması "", yayınlandığı her bölümüyle reyting listelerini sallıyor. Tüm Türkiye'nin severek izlediği "", dün yayınlanan yeni bölümüyle yine adından söz ettirdi. 'nun sunumuyla ekrana gelen yarışmada heyecan yine doruktaydı. İlginç anlara sahne olan Kim Milyoner Olmak İster'de ünlü şarkıcı ile ilgili bir soru soruldu. Yarışmacının tepkisi ise sosyal medyada geniş yankı buldu. İşte tüm yaşananlar...

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Demet Akalın sorusu! Yarışmacının Demet Akalın sorusuna verdiği tepki sosyal medyanın diline düştü!

"", dün yayınlanan yeni bölümüyle yine adından söz ettirdi. İlginç anlara sahne olan 'de bir yarışmacıya sorulan "Hangi seçenekte adı hecelerine doğru ayrılmıştır?" sorusuna yarışmacının joker kullanması sosyal medyayı salladı. İşte o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Demet Akalın sorusu! Yarışmacının Demet Akalın sorusuna verdiği tepki sosyal medyanın diline düştü!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Demet Akalın sorusu! Yarışmacının Demet Akalın sorusuna verdiği tepki sosyal medyanın diline düştü!
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Demet Akalın sorusu! Yarışmacının Demet Akalın sorusuna verdiği tepki sosyal medyanın diline düştü!
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Demet Akalın sorusu! Yarışmacının Demet Akalın sorusuna verdiği tepki sosyal medyanın diline düştü!
SON DAKİKA