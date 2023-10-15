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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’e katılan TikTok fenomeni ilk soruda neredeyse eleniyordu! Joker kullanınca…
Giriş Tarihi: 15.10.2023 22:28 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 22:28

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan TikTok fenomeni ilk soruda neredeyse eleniyordu! Joker kullanınca…

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacılar başarılı performanslar izletti. Yarışmaya katılan TikTok fenomeni Osman Yavuz, performansıyla dikkat çekti. "Kafa sallayarak dünya çapında meşhur oldum!" diyen Osman Yavuz, kendini tanıttıktan sonra ilk soruda neredeyse eleniyordu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı ilk soru ve elendiği o soru!

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan TikTok fenomeni ilk soruda neredeyse eleniyordu! Joker kullanınca…

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan TikTok fenomeni ilk soruda neredeyse eleniyordu! Joker kullanınca…

Yarışmaya katılan TikTok fenomeni Osman Yavuz, performansıyla dikkat çekti.

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Kim Milyoner Olmak İster’e katılan TikTok fenomeni ilk soruda neredeyse eleniyordu! Joker kullanınca…

"KAFA SALLAYARAK DÜNYA ÇAPINDA MEŞHUR OLDUM!"

"Kafa sallayarak dünya çapında meşhur oldum!" diyen Osman Yavuz, kendini tanıttıktan sonra ilk soruda izleyicileri şaşırttı.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan TikTok fenomeni ilk soruda neredeyse eleniyordu! Joker kullanınca…

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan TikTok fenomeni ilk soruda neredeyse eleniyordu! Joker kullanınca…

İLK SORUDA ELENİYORDU!

Sosyal medya fenomeni ilk soruda neredeyse eleniyordu.

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan TikTok fenomeni ilk soruda neredeyse eleniyordu! Joker kullanınca…

Yarışmada yarışmacının karşısına ilk soruda, "Ne olursa olsun anlamına gelen deyim hangisidir?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan TikTok fenomeni ilk soruda neredeyse eleniyordu!

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