Kim Milyoner Olmak İster’e katılan TikTok fenomeni ilk soruda neredeyse eleniyordu!
ATV’nin ve dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacılar başarılı performanslar izletti. Yarışmaya katılan TikTok fenomeni Osman Yavuz, performansıyla dikkat çekti. “Kafa sallayarak dünya çapında meşhur oldum!” diyen Osman Yavuz, kendini tanıttıktan sonra ilk soruda neredeyse eleniyordu. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının joker kullandığı ilk soru ve elendiği o soru!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:12
07:17
00:45
Düzce’de 3.9 büyüklüğünde deprem 15.10.2023 | 21:02
02:41
İsrail, Gazze’de sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor 15.10.2023 | 21:02
01:30
Ankara'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı 15.10.2023 | 21:03
01:10
Düzce'de çıkan yangında 5 samanlık küle döndü 15.10.2023 | 18:14
01:02
Kaldırımdaki ağaca çarpan araç yan yattı 15.10.2023 | 18:14
00:14
Tesla ile drift pahalıya maloldu: Drift anları kamerada 15.10.2023 | 18:02
01:18
Sokak sokak kovalanan hırsızlık şüphelisi böyle yakalandı | Video 15.10.2023 | 16:35
05:28
İzmir’de yaşanan taksideki dehşet Meclis gündemine taşınacak | Video 15.10.2023 | 15:20
01:52
Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımlarına hız verildi | Video 15.10.2023 | 12:55
03:10
4 element üzerinden Afyonkarahisar’ın 4 mevsimi anlatıldı | Video 15.10.2023 | 12:55
00:44
Gaziantep’te 2 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi | Video 15.10.2023 | 12:55
02:40
Taksim’de gece kulüplerine sahte içki baskını | Video 15.10.2023 | 12:55
00:35
Bayrampaşa'da sürücülerin kasklı kavgası kamerada | Video 15.10.2023 | 12:55
01:28
Hayatını kaybeden gençlerden geriye doğum günü videosu kaldı | Video 15.10.2023 | 10:38
04:02
02:09
Trafik jandarmasından şoföre 'Tik Tok' cezası | Video 15.10.2023 | 10:38
02:34
01:22
Ankara’da sokak ortasında satırlı sopalı kavga | Video 15.10.2023 | 08:32