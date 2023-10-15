Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’e katılan TikTok fenomeni ilk soruda neredeyse eleniyordu! Joker kullanınca…
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan TikTok fenomeni ilk soruda neredeyse eleniyordu! Joker kullanınca…

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan TikTok fenomeni ilk soruda neredeyse eleniyordu! Joker kullanınca…

15.10.2023 | 21:56

ATV’nin ve dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacılar başarılı performanslar izletti. Yarışmaya katılan TikTok fenomeni Osman Yavuz, performansıyla dikkat çekti. “Kafa sallayarak dünya çapında meşhur oldum!” diyen Osman Yavuz, kendini tanıttıktan sonra ilk soruda neredeyse eleniyordu. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının joker kullandığı ilk soru ve elendiği o soru!

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