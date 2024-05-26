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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı ‘şov başlıyor’ deyince güldürdü! O yarışmacı öyle bir soruda elendi ki…
Giriş Tarihi: 26.05.2024 22:56 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 23:01

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı ‘şov başlıyor’ deyince güldürdü! O yarışmacı öyle bir soruda elendi ki…

ATV'nin ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bugün yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Hakan Demir isimli yarışmacı, tavrıyla ve enerjik halleriyle hem izleyicileri, hem de ünlü sunucuyu kahkahaya boğdu. Başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, soruya verdiği cevap sonrası 'şov başlıyor' diyerek herkesi güldürdü. İkinci baraj sorusuna kadar başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, öyle bir soruda elendi ki… İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı ‘şov başlıyor’ deyince güldürdü! O yarışmacı öyle bir soruda elendi ki…

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı ‘şov başlıyor’ deyince güldürdü! O yarışmacı öyle bir soruda elendi ki…

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün başarılı performanslar yer aldı.

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Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı ‘şov başlıyor’ deyince güldürdü! O yarışmacı öyle bir soruda elendi ki…

Yarışmaya katılan Hakan Demir isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı 'şov başlıyor' deyince güldürdü!

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı ‘şov başlıyor’ deyince güldürdü! O yarışmacı öyle bir soruda elendi ki…

Tavırları ve enerjisiyle dikkat çeken yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar ilerlerdi.

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı ‘şov başlıyor’ deyince güldürdü! O yarışmacı öyle bir soruda elendi ki…

Yarışmacı, ikinci baraj sorusuna gelmeden dördüncü soruya doğru cevap verdikten sonra verdiği tepki dikkat çekti.

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