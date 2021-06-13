Kimi dedesine kimi babasına benzetti... Ünlü şarkıcının çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Çocukluk fotoğrafı ile gündem olan son isim ise sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe. Aşk şarkıları ile gönüllere taht kuran Yıldız Tilbe sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Twitter'da paylaştıklarıyla adından sık sık söz ettiren Tilbe bu kez de çocukluk fotoğrafını paylaşınca takipçileri tarafından espri içerikli yorumlar art arda geldi. Yıldız Tilbe'nin çocukluk fotoğrafı takipçileri tarafından erkek çocuğuna benzetildi. İşte Kiminin dedesine kiminin babasına benzettiği Yıldız Tilbe'nin çocukluk hali başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları...