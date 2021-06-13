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Haberler Galeri Kimi dedesine kimi babasına benzetti... Ünlü şarkıcının çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 13.06.2021 14:21 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 14:28

Kimi dedesine kimi babasına benzetti... Ünlü şarkıcının çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada oldukça fazla ilgi görüyor. Çocukluk fotoğrafı ile gündem olan son isim ise sevilen şarkıcı . Aşk şarkıları ile gönüllere taht kuran Yıldız Tilbe sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 'da paylaştıklarıyla adından sık sık söz ettiren Tilbe bu kez de çocukluk fotoğrafını paylaşınca takipçileri tarafından espri içerikli yorumlar art arda geldi. takipçileri tarafından erkek çocuğuna benzetildi. İşte Kiminin dedesine kiminin babasına benzettiği Yıldız Tilbe'nin çocukluk hali başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları...

Kimi dedesine kimi babasına benzetti... Ünlü şarkıcının çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada oldukça fazla ilgi görüyor.

Kimi dedesine kimi babasına benzetti... Ünlü şarkıcının çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Çocukluk fotoğrafı ile gündem olan son isim ise sevilen şarkıcı .

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Kimi dedesine kimi babasına benzetti... Ünlü şarkıcının çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Aşk şarkıları ile gönüllere taht kuran sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Kimi dedesine kimi babasına benzetti... Ünlü şarkıcının çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

'da paylaştıklarıyla adından sık sık söz ettiren Tilbe bu kez de çocukluk fotoğrafını paylaşınca takipçileri tarafından espri içerikli yorumlar art arda geldi. 'nin çocukluk fotoğrafı takipçileri tarafından erkek çocuğuna benzetildi.

Kimi dedesine kimi babasına benzetti... Ünlü şarkıcının çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

İşte Kiminin dedesine kiminin babasına benzettiği 'nin çocukluk hali başta olmak üzere ...

Ünlü şarkıcının bazı hayranları Tilbe'nin eski fotoğraflarını yorum olarak paylaşırken bir takipçisi de kızına Tilbe'nin fotoğrafını gösterdiğini ve kızının fotoğraftaki kişiyi dedesine benzettiğini ifade etti. Kızının ardından fotoğrafı eşine gösterdiğini, eşinin fotoğraftaki kişiyi ağabeyine benzettiğini ve kahkaha attıklarını dile getirdi.

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