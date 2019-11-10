Kimse Bilmez’in Uygar’ı Engin Hepileri’nin eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'de heyecan bu hafta da dorukta. Uygar'ın tehlikeli planı, 21. bölümünde izleyenleri ekrana kilitleyecek. Uygar Sevda'yı elde etmek için akıl almaz oyunlar hazırlayarak Ali'den kurtulmak ister. Ali'nin eski eşi Özlem'i kullanarak yeni bir plan hazırlayan Uygar, bu sayede Sevda ile aralarındaki engelleri kaldırmak ister. Kardeşini bulmak için her yolu deneyen Ali, karşısına çıkan engeller yüzünden zor anlar yaşar. Bunu fırsata çevirmek isteyen Uygar ise Erniko'yu öldüren kişinin Ali olduğunu Pilot'a duyurmak için yeni bir plan daha yapar. Öte yandan Duygu, Pilot'un düşmanları tarafından kaçırılır. Duygu'nun hayatta kalması tek bir şeye bağlıdır. Pilot, sevdiği kadın için Ali'yi öldürecek mi? Kimse Bilmez'in Uygar'ı Engin Hepileri, dizideki performansıyla herkesi etkiliyor. Başarılı oyunculuğu ile izleyenlerin beğenisini kazanan ünlü oyuncunun gerçek hayatı da merak konusu oluyor. Engin Hepileri, kendisi gibi oyuncu olan Beyza Şekerci ile 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Beyza Şekerci-Engin Hepileri çiftinin oğulları Can ise ekim ayında dünyaya gelmişti. İşte Engin Hepileri'nin eşi ve diğer ünlü isimlerin eşleri…