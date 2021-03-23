Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker değişimi ile dudak uçuklattı! Aleyna Solaker verdiği cesur pozlarla sosyal medyayı yaktı geçti!

Kırgın Çiçekler ile adını duyuran genç oyuncu Aleyna Solaker'i son hali ile tanımak neredeyse imkansız. Aleyna Solaker estetik mi yaptırdı? soruları sorulmaya başlandı. Eski halinden oldukça farklı görünen Aleyna Solaker şimdilerde güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor Yaşının ilerlemesiyle de oldukça değişen Aleyna Solaker sosyal medya hesabından verdiği cesur pozlarla olay yarattı. Eline aldığı kahvesiyle evinin her köşesinde poz veren Aleyna Solaker'in son haline beğeni yağdı. İşte Kırgın Çiçekler'in Meral'iAleyna Solaker'in iddialı pozları...
Giriş Tarihi: 23.03.2021
11:47
Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
11:55
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