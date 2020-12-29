Sosyal medya Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ü konuştu. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz yıllar önce Kerem Kupacı ile evli olduğu iddiası yeniden gündem olunca isyan etti. Aslıhan Gürbüz, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek hazırlanan Kırmızı Oda dizisine dahil oldu. Performansı ile dikkat çeken Aslıhan Gürbüz'ün eski aşk defterleri açılınca olanlar oldu. Aslıhan Gürbüz eski aşkı Kerem Kupacı için eski eşi diye haber yapılınca çileden çıktı. İşte Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ün evlilik açıklaması... Sosyal medya Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ü konuştu. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz yıllar önce Kerem Kupacı ile evli olduğu iddiası yeniden gündem olunca isyan etti. Güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz, son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve karakteri ile izleyicinin beğenisini toplamıştı. 37 yaşındaki Aslıhan Gürbüz setlere ara vermiş ve İstanbul'dan uzaklaşıp kendine doğa ile iç içe yeni bir hayat kurmuştu. Aslıhan Gürbüz, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek hazırlanan Kırmızı Oda dizisine dahil oldu. Performansı ile dikkat çeken Aslıhan Gürbüz'ün eski aşk defterleri açılınca olanlar oldu. Aslıhan Gürbüz eski aşkı Kerem Kupacı için eski eşi diye haber yapılınca çileden çıktı. İşte Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ün evlilik açıklaması...