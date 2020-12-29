Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kırmızı Oda'nın Kumru'su olarak ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz eski eş haberlerine isyan etti!

'nın Kumru'su olarak ekranlara dönen eski eş haberlerine isyan etti!

Sosyal medya 'nın Kumru'su 'ü konuştu. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz yıllar önce ile evli olduğu iddiası yeniden gündem olunca isyan etti. Aslıhan Gürbüz, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek hazırlanan Kırmızı Oda dizisine dahil oldu. Performansı ile dikkat çeken Aslıhan Gürbüz'ün eski aşk defterleri açılınca olanlar oldu. için eski eşi diye haber yapılınca çileden çıktı. İşte ...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 10:50
Kırmızı Oda'nın Kumru'su olarak ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz eski eş haberlerine isyan etti!

Sosyal medya 'nın Kumru'su 'ü konuştu. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz yıllar önce ile evli olduğu iddiası yeniden gündem olunca isyan etti.

Kırmızı Oda'nın Kumru'su olarak ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz eski eş haberlerine isyan etti!

Güzel oyuncu , son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve karakteri ile izleyicinin beğenisini toplamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kırmızı Oda'nın Kumru'su olarak ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz eski eş haberlerine isyan etti!

37 yaşındaki setlere ara vermiş ve 'dan uzaklaşıp kendine doğa ile iç içe yeni bir hayat kurmuştu.

Kırmızı Oda'nın Kumru'su olarak ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz eski eş haberlerine isyan etti!

, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek hazırlanan dizisine dahil oldu.

Kırmızı Oda'nın Kumru'su olarak ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz eski eş haberlerine isyan etti!

Performansı ile dikkat çeken 'ün eski aşk defterleri açılınca olanlar oldu.

SON DAKİKA