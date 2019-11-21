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  • Kısacık saçları ve boncuk gözleri ile objektife poz veren küçük kızı tanıyabildiniz mi? Ünlü oyuncudan hayranlarına sürpriz...

Kısacık saçları ve boncuk gözleri ile objektife poz veren küçük kızı tanıyabildiniz mi? Ünlü oyuncudan hayranlarına sürpriz...

Ünlü isimler artık sosyal medyayı çok daha aktif kullanıyor. Takipçileriyle paylaşımlarda bulunan ünlüler ilgi çeken fotoğraflarıyla da magazin gündeminde daha çok yer buluyor. Çocukluk fotoğrafını paylaşmakta bunlardan biri. Çocukluk hallerini paylaşan ünlü isimler hayranları geçmişe götürüyor. Birçoğunu ilk defa gördüğümüz ünlülerin çocukluk fotoğrafları oldukça ilgi görüyor. Çocukluk fotoğrafını paylaşan ünlü isimler kervanını herkesin sevdiği güzel bir isimde katıldı. Kısacık saçları, boncuk boncuk mavi gözleri ile objektife poz veren bu küçük kız çocuğunu görenler fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu. Peki kısa saçlı, mavi gözlü bu güzel kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? İşte fotoğraftaki ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 11:42
Kısacık saçları ve boncuk gözleri ile objektife poz veren küçük kızı tanıyabildiniz mi? Ünlü oyuncudan hayranlarına sürpriz...

Ünlü isimler artık sosyal medyayı çok daha aktif kullanıyor. Takipçileriyle paylaşımlarda bulunan ünlüler ilgi çeken fotoğraflarıyla da magazin gündeminde daha çok yer buluyor. Çocukluk fotoğrafını paylaşmakta bunlardan biri. Çocukluk hallerini paylaşan ünlü isimler hayranları geçmişe götürüyor. Birçoğunu ilk defa gördüğümüz ünlülerin çocukluk fotoğrafları oldukça ilgi görüyor. Çocukluk fotoğrafını paylaşan ünlü isimler kervanını herkesin sevdiği güzel bir isimde katıldı. Kısacık saçları, boncuk boncuk mavi gözleri ile objektife poz veren bu küçük kız çocuğunu görenler fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu. Peki kısa saçlı, mavi gözlü bu güzel kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? İşte fotoğraftaki ve sizin için derlediğimiz ...

Kısacık saçları ve boncuk gözleri ile objektife poz veren küçük kızı tanıyabildiniz mi? Ünlü oyuncudan hayranlarına sürpriz...

KIVANÇ TATLITUĞ

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Kısacık saçları ve boncuk gözleri ile objektife poz veren küçük kızı tanıyabildiniz mi? Ünlü oyuncudan hayranlarına sürpriz...
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Kısacık saçları ve boncuk gözleri ile objektife poz veren küçük kızı tanıyabildiniz mi? Ünlü oyuncudan hayranlarına sürpriz...

ANGELINA JOLIE

Kısacık saçları ve boncuk gözleri ile objektife poz veren küçük kızı tanıyabildiniz mi? Ünlü oyuncudan hayranlarına sürpriz...
Kısacık saçları ve boncuk gözleri ile objektife poz veren küçük kızı tanıyabildiniz mi? Ünlü oyuncudan hayranlarına sürpriz...
Kısacık saçları ve boncuk gözleri ile objektife poz veren küçük kızı tanıyabildiniz mi? Ünlü oyuncudan hayranlarına sürpriz...

NEHİR ERDOĞAN

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