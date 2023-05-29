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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ güzel eşi Başak Dizer'i öpücüklere boğdu! Aşklarıyla düşman çatlatıyorlar!
Giriş Tarihi: 29.05.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 12:39

Kıvanç Tatlıtuğ güzel eşi Başak Dizer'i öpücüklere boğdu! Aşklarıyla düşman çatlatıyorlar!

Son olarak Aile dizisi ile ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatı ile de hayranlarının markajında. 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, mutlu evlilikleriyle göz doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olan çift, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ'u etiketleyerek "Savaşa da giderim net" sözleriyle adeta eşine aşkını haykırmıştı. Güzelliği ve zarafeti ile Kıvanç Tatlıtuğ'u büyülemeyi başaran Başak Dizer son olarak oyuncunun sosyal medyasında ortaya çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ güzel eşini öpücüklere boğdu. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in aşk pozu...

Kıvanç Tatlıtuğ güzel eşi Başak Dizer’i öpücüklere boğdu! Aşklarıyla düşman çatlatıyorlar!

Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ yakışıklığı ve performansı ile övgüleri topluyor. Son dönemde sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi ile aşk pozu geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ güzel eşi Başak Dizer’i öpücüklere boğdu! Aşklarıyla düşman çatlatıyorlar!

Başarılı oyunculuğuyla Türkiye'nin en sevilen oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu. Çift, Paris'te gerçekleşen sade bir nikah töreni ile dünyaevine girmişti. 6 yıldır da mutlu evliliklerini sürdürüyorlar.

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Kıvanç Tatlıtuğ güzel eşi Başak Dizer’i öpücüklere boğdu! Aşklarıyla düşman çatlatıyorlar!

Gözde ikilinin bu güzel evliliklerinden geçtiğimiz yıl da 'Kurt Efe' adını verdikleri bir bebekleri dünyaya gelmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ güzel eşi Başak Dizer’i öpücüklere boğdu! Aşklarıyla düşman çatlatıyorlar!

Güzelliği ve zarafeti ile herkesin hayran olduğu yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u büyülemeyi başaran Başak Dizer son olarak verdiği bir röportajda eşine övgüler yağdırmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ güzel eşi Başak Dizer’i öpücüklere boğdu! Aşklarıyla düşman çatlatıyorlar!

Başak Dizer Tatlıtuğ, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili "Onunla inanılmaz gurur duyuyorum ve bunu her zaman dile getiriyorum. Çok beğenilen bir eşe sahip olmak ise beni daha da gururlandırıyor." demişti.

Başak Dizer'e "Herkes ona, o sana hayran" yorumları gelmişti.

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