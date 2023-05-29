Kıvanç Tatlıtuğ güzel eşi Başak Dizer’i öpücüklere boğdu! Aşklarıyla düşman çatlatıyorlar!

Son olarak Aile dizisi ile ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatı ile de hayranlarının markajında. 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, mutlu evlilikleriyle göz doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olan çift, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ'u etiketleyerek "Savaşa da giderim net" sözleriyle adeta eşine aşkını haykırmıştı. Güzelliği ve zarafeti ile Kıvanç Tatlıtuğ'u büyülemeyi başaran Başak Dizer son olarak oyuncunun sosyal medyasında ortaya çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ güzel eşini öpücüklere boğdu. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in aşk pozu...