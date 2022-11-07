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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in tatili zehir oldu! Ünlü çiftten kötü haber!
Giriş Tarihi: 07.11.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022 10:57

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in tatili zehir oldu! Ünlü çiftten kötü haber!

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz aylarda kucaklarına almıştı. Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından duyurulmuştu. 6 aylık olan oğulları Kurt Efe ile Bodrum'da sonbahar tatilinde olan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'dan kötü haber geldi. Çift geçtiğimiz günlerde oğullaro Kurt Efe'nin plaj keyfini paylaşmıştı...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in tatili zehir oldu! Ünlü çiftten kötü haber!

Son olarak Aşıklar Bayramı filminde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ eski partneri Beren Saat ile de bir projede yer almıştı. Televizyon ekranlarından uzun zamandır uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ mutlu evliliğiyle parmakla gösterilen ünlü isimlerden.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in tatili zehir oldu! Ünlü çiftten kötü haber!

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in tatili zehir oldu! Ünlü çiftten kötü haber!

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in tatili zehir oldu! Ünlü çiftten kötü haber!

Hamileliği süresince paylaşımlarıyla dikkat çeken Başak Dizer doğumdan sonra ise oğlu ve eşi ile soluğu tatilde almıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in tatili zehir oldu! Ünlü çiftten kötü haber!

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi sakladılar.

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