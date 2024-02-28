Giriş Tarihi: 28.02.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
19:48
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer minik oğullarını sevmelere doyamadı! İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un oğluyla sevimli o pozları!
Dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte tatile çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, oğullarıyla birlikte tatil için Hong Kong'u tercih etti. Başak Dizer ülkeye ilk geliş anlarından itibaren paylaşımlarda bulunarak takipçilerine Hong Kong'u tanıttı. Bu tatilde ise ünlü çiftin sarı saçlı minik oğulları Kurt Efe'yle pozları damga vurdu. Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ'un o pozları sosyal medyaya da damga vurdu. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'yle sevimli o pozları!