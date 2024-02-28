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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer minik oğullarını sevmelere doyamadı! İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un oğluyla sevimli o pozları!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 19:48 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 19:48

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer minik oğullarını sevmelere doyamadı! İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un oğluyla sevimli o pozları!

Dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte tatile çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, oğullarıyla birlikte tatil için Hong Kong'u tercih etti. Başak Dizer ülkeye ilk geliş anlarından itibaren paylaşımlarda bulunarak takipçilerine Hong Kong'u tanıttı. Bu tatilde ise ünlü çiftin sarı saçlı minik oğulları Kurt Efe'yle pozları damga vurdu. Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ'un o pozları sosyal medyaya da damga vurdu. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'yle sevimli o pozları!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer minik oğullarını sevmelere doyamadı! İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un oğluyla sevimli o pozları!

Ünlü oyuncu ve manken Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasında! Ünlü çift, evliliklerini oğulları Kurt Efe'yle taçlandırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer minik oğullarını sevmelere doyamadı! İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un oğluyla sevimli o pozları!

TATİLE ÇIKTILAR

Dizisinin final yapmasıyla ünlü oyuncu, eşi, çocuğu ve arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer minik oğullarını sevmelere doyamadı! İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un oğluyla sevimli o pozları!

PAYLAŞIMLARA BEĞENİ YAĞDI

Ünlü çift, dinlenmek için Hong Kong'u tercih etti. Başak Dizer ise tatilden paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer minik oğullarını sevmelere doyamadı! İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un oğluyla sevimli o pozları!

ÜLKEYİ TANITTI

Başak Dizer ülkeye ilk geliş anlarından itibaren paylaşımlarda bulunarak takipçilerine Hong Kong'u tanıttı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer minik oğullarını sevmelere doyamadı! İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un oğluyla sevimli o pozları!

KURT EFE'YLE POZLARI DAMGA VURDU

Bu tatilde ise ünlü çiftin sarı saçlı minik oğulları Kurt Efe'yle pozları damga vurdu.

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