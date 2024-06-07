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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini gören "İki kardeş bu kadar benzemez" diyor! Biri esmer biri sarışın!
Giriş Tarihi: 07.06.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 16:01

Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini gören "İki kardeş bu kadar benzemez" diyor! Biri esmer biri sarışın!

Tam bir sarışın olan Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ ise esmer. Kıvanç Tatlıtuğ ile abisi Cem Tatlıtuğ'u yanyana görenler "İki kardeş bu kadar mı benzemez" demeden edemiyor... Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatıyla da merak ediliyor. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe adında altın saçlı bir oğlu var. Adanalı 5 çocuklu bir ailede doğan Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ'u gören hayranları oldukça şaşırıyor. İşte Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi ve sizin için derlediğimizi ünlülerin kardeşleri…

Kıvanç Tatlıtuğ’un abisini gören İki kardeş bu kadar benzemez diyor! Biri esmer biri sarışın!

Stil danışmanı Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan 40 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'un ünü ise çoktan ülke sınırlarını aştı. 1 yaşındaki Kurt Efe'nin de babası olan Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğu yanı sıra özel hayatı da hayranlarının markajında.

Kıvanç Tatlıtuğ’un abisini gören İki kardeş bu kadar benzemez diyor! Biri esmer biri sarışın!

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde eşi Başak Dizer ile aşk pozunu hayranlarıyla paylaşmıştı. Ünlü çifte beğeni ve yorum yağmıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un abisini gören İki kardeş bu kadar benzemez diyor! Biri esmer biri sarışın!

En son dijital platformda "Aşıklar Bayramı" "Boğa Boğa" "İstanbul İçin Son Çağrı" adlı filmlerle seyirci karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisi ile televizyon ekranlarına geri dönmüştü.

Kıvanç Tatlıtuğ’un abisini gören İki kardeş bu kadar benzemez diyor! Biri esmer biri sarışın!
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Kıvanç Tatlıtuğ’un abisini gören İki kardeş bu kadar benzemez diyor! Biri esmer biri sarışın!

Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

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