Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni pozları "Maşallah" dedirtti! "Babalık Kıvanç'a çok yakıştı"

Serenay Sarıkaya ile partner olan Kıvanç Tatlıtuğ'a babalık çok yakıştı! 39 yaşındaki yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanırken özel hayatı ile de hayranlarının markajında.