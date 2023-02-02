Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni pozları "Maşallah" dedirtti! "Babalık Kıvanç'a çok yakıştı"

Son olarak adı Aile dizisi ile anılan Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatı ile de sosyal medyanın ilgi ile takip edilen isimlerinden. Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini Kurt Efe adını verdikleri oğulları ile taçlandıran ünlü çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor. Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni pozları "Maşallah" dedirtti. Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin pozlarına babası gibi sarı saçları damga vurdu. İşte Aile dizisi ile geri dönmeye hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile pozları...