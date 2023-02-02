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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni pozları "Maşallah" dedirtti! "Babalık Kıvanç'a çok yakıştı"
Giriş Tarihi: 02.02.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 10:26

Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni pozları "Maşallah" dedirtti! "Babalık Kıvanç'a çok yakıştı"

Son olarak adı Aile dizisi ile anılan Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatı ile de sosyal medyanın ilgi ile takip edilen isimlerinden. Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini Kurt Efe adını verdikleri oğulları ile taçlandıran ünlü çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor. Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni pozları "Maşallah" dedirtti. Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin pozlarına babası gibi sarı saçları damga vurdu. İşte Aile dizisi ile geri dönmeye hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile pozları...

Kıvanç Tatlıtuğ’un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni pozları Maşallah dedirtti! Babalık Kıvanç’a çok yakıştı

Serenay Sarıkaya ile partner olan Kıvanç Tatlıtuğ'a babalık çok yakıştı! 39 yaşındaki yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanırken özel hayatı ile de hayranlarının markajında.

Kıvanç Tatlıtuğ’un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni pozları Maşallah dedirtti! Babalık Kıvanç’a çok yakıştı

Son olarak dizi setinden görüntüleri ile dikkatleri üzerine çeken Kıvanç Tatlıtuğ'un hayranlarını heyecan sardı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni pozları Maşallah dedirtti! Babalık Kıvanç’a çok yakıştı

Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyanın ilgi ile takip edilen isimlerinden.

Kıvanç Tatlıtuğ’un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni pozları Maşallah dedirtti! Babalık Kıvanç’a çok yakıştı

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ’un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni pozları Maşallah dedirtti! Babalık Kıvanç’a çok yakıştı

Mutlu evliliklerini Kurt Efe adını verdikleri oğulları ile taçlandıran ünlü çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.

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