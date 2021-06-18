Kızı Leyla’yı kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel’den esprili paylaşım! Burnum eski haline dönecek mi?

2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi 2010'da kucaklarına almıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl mart ayında Han'ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne-baba olmuştu. Güzey oyuncu Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, 3. kez çocuk heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde kız bebek dünyaya getireceğini açıklayan Bergüzar Korel, bu kez takipçilerine, "Burnum eski haline dönecek mi? Hayır, çünkü bir masraf daha eklendi o zaman. O yüzden soruyorum..." şeklinde esprili bir soru yöneltti.