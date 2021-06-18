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Haberler Galeri Kızı Leyla’yı kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel’den esprili paylaşım! Burnum eski haline dönecek mi?
Giriş Tarihi: 18.06.2021 14:26 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 14:34

’yı kucağına almak için gün sayan ’den esprili ! Burnum eski haline dönecek mi?

2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu ve , ilk çocukları Ali'yi 2010'da kucaklarına almıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl mart ayında Han'ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne-baba olmuştu. Güzey oyuncu Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, 3. kez çocuk heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde kız bebek dünyaya getireceğini açıklayan Bergüzar Korel, bu kez takipçilerine, "Burnum eski haline dönecek mi? Hayır, çünkü bir masraf daha eklendi o zaman. O yüzden soruyorum..." şeklinde esprili bir soru yöneltti.

Kızı Leyla’yı kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel’den esprili paylaşım! Burnum eski haline dönecek mi?

Üçüncü hamileliğini yaşayan oyuncu , bebeğinin cinsiyetini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Kızı Leyla’yı kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel’den esprili paylaşım! Burnum eski haline dönecek mi?

Korel, bu kez kız annesi olacak ve bebeğine '' adını verecek.

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Kızı Leyla’yı kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel’den esprili paylaşım! Burnum eski haline dönecek mi?

Şu sıralar hayatının en heyecanlı günlerini geçiren ünlü oyuncu, yaşadığı değişimleri anlattı.

Kızı Leyla’yı kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel’den esprili paylaşım! Burnum eski haline dönecek mi?

"Cinsiyet tahminlerini bilimsel verilere her zaman güvenerek yapan koca yürekli kız kardeşlerim burada mı?

Kızı Leyla’yı kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel’den esprili paylaşım! Burnum eski haline dönecek mi?

Dürüstlük levelları git gide artış gösterdi.

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