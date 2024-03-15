Kızılcık Şerbeti’nin Ertuğrul tam tamına 45 kilo verdi! Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak değişimiyle dudak uçuklattı!

Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
11:10
Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta iki ayrılık birden yaşanacak. Ekibe sonradan dahil olan Ertuğrul ve Mihri karakteri Kızılcık Şerbeti'ne veda edecek. Kayra Şenocak'ı Aynalı Tahir'den hatırlayanlar çoktur... Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak, fazla kilolarına veda edip bambaşka bir görünüme kavuştu. Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak değişimi ile sosyal medyada gündem oldu. 'İsimsizler', 'Filinta', 'Pulsar', 'Yarım Elma' gibi birçok dizide de rol alan sevilen oyuncu Kayra Şenocak zayıflama sırrı ile şaşırttı. Kilo verme sürecinde eşinin büyük desteğini gördüğünü söyleyen Kayra Şenocak bol bol tükettiği besini de paylaştı... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak'ın zayıflama sırrı...