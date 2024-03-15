Kızılcık Şerbeti’nin Ertuğrul tam tamına 45 kilo verdi! Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak değişimiyle dudak uçuklattı!

Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde bu hafta iki ayrılık birden yaşanıyor. Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul rolüne hayat veren Kayra Şenocak ile Ertuğrul'un kızı Mihri'yi canlandıran Gizem Yanık diziye bu hafta veda edecek. Bir zamanlar Aynalı Tahir dizisinde 'Bilal' karakteriyle izlediğimiz oyuncu Kayra Şenocak şimdilerde Kızılcık Şerbeti'ndeki performansı ile beğeni topluyor.