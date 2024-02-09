Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç 16 yıllık eşi ile aşka geldi! İşte yakışıklı oyuncu Barış Kılıç’ın güzel eşi...

Giriş Tarihi: 09.02.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
16:04
Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren ve performansıyla beğeni toplayan Barış Kılıç, yakışıklığının yanı sıra çok da iyi bir aile babası! Barış Kılıç son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç ile aşk pozları övgüleri topladı. İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. Barış Kılıç'ın güzel eşi ile aşk pozlarına "Maşallah size" yorumları yağıyor... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın eşi...