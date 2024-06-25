Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’a güzel eşinden romantik doğum günü kutlaması!

Giriş Tarihi: 25.06.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
14:41
Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Barış Kılıç oyunculuğunun yanı sıra çok da iyi bir aile babası! Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç, son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç'ın sosyal medya hesabında boy gösterdi. İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. Barış Kılıç ile Ayşegül Kılıç son olarak Almanya gezilerinden kareleri paylaşmıştı. Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'a eşi Ayşegül Kılıç'tan romantik doğum günü kutlaması geldi. 46 yaşına basan Barış Kılıç ile eşinin aşk pozuna beğeni yağdı.