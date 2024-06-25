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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'a güzel eşinden romantik doğum günü kutlaması!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 14:41

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'a güzel eşinden romantik doğum günü kutlaması!

Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Barış Kılıç oyunculuğunun yanı sıra çok da iyi bir aile babası! Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç, son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç'ın sosyal medya hesabında boy gösterdi. İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. Barış Kılıç ile Ayşegül Kılıç son olarak Almanya gezilerinden kareleri paylaşmıştı. Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'a eşi Ayşegül Kılıç'tan romantik doğum günü kutlaması geldi. 46 yaşına basan Barış Kılıç ile eşinin aşk pozuna beğeni yağdı.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’a güzel eşinden romantik doğum günü kutlaması!

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i yakışıklı oyuncu Barış Kılıç tam bir aile babası! Barış Kılıç hayatını 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile birleştirmişti.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’a güzel eşinden romantik doğum günü kutlaması!

Çiftin Batu ve Emir adında iki de oğlu var.

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’a güzel eşinden romantik doğum günü kutlaması!

Son olarak Kılıç'ın 13 yaşındaki küçük oğlu Emir Kılıç ortaokuldan mezun olmuştu. Emir'in arkadaşlarıyla mavi balonlar uçurdukları mezuniyet töreni Çırağan Sarayı'nda yapılmıştı.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’a güzel eşinden romantik doğum günü kutlaması!

Aynı zamanda menajerliğini yapan eşi Ayşegül Kılıç ve büyük oğlu Batu'yla törene katılan Barış Kılıç, duygusal anlar yaşamıştı.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’a güzel eşinden romantik doğum günü kutlaması!

Çift tatil sezonunu açmıştı... Ayşegül Kılıç'tan eşi ile ilk tatil pozu Yunanistan'dan gelmişti.

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