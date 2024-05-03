Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
09:40
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si 47 yaşındaki Sibel Taşçıoğlu'nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı! Meğer Erkan Kolçak Köstendil'le...
Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ceren Yalazoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakteriyle büyük beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu başarılı performansıyla adından söz ettiriyor. Sibel Taşçıoğlu hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.