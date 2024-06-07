Giriş Tarihi: 07.06.2024 10:25
Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısı usta ismin oğluymuş! İşte Kızılcık Şerbeti’nin Giray'ı Kaan Taşaner'in ünlü annesi...
Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna son olarak Kaan Taşaner de katılmıştı. Kızılcık Şerbeti'nin yakışıklı oyuncusu Kaan Taşaner, Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin yeni aşkı Giray'a hayat veriyor. Kaan Taşaner'in annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Kaan Taşaner ve annesi meğer aynı dizideymiş... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner'in oyuncu annesi...