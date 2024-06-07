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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısı usta ismin oğluymuş! İşte Kızılcık Şerbeti’nin Giray'ı Kaan Taşaner'in ünlü annesi...
Giriş Tarihi: 07.06.2024 10:25

Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısı usta ismin oğluymuş! İşte Kızılcık Şerbeti’nin Giray'ı Kaan Taşaner'in ünlü annesi...

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna son olarak Kaan Taşaner de katılmıştı. Kızılcık Şerbeti'nin yakışıklı oyuncusu Kaan Taşaner, Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin yeni aşkı Giray'a hayat veriyor. Kaan Taşaner'in annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Kaan Taşaner ve annesi meğer aynı dizideymiş... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner'in oyuncu annesi...

Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısı usta ismin oğluymuş! İşte Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner’in ünlü annesi...

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç Yalazoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine son bölümlerde yeni bir isim dahil oldu, Kaan Taşaner! Yakışıklı oyuncu dizide Sıla Türkoğlu'nun oynadığı Doğa'nın hayatına girecek Giray karakterine hayat veriyor.

Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısı usta ismin oğluymuş! İşte Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner’in ünlü annesi...

Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul, Başım Belada dizilerinde tanıdığımız yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner, Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin yeni aşkı Giray olarak diziye yeni heyecanlar katacağa benziyor.

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Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısı usta ismin oğluymuş! İşte Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner’in ünlü annesi...

Ünlü oyuncu Kaan Taşaner'in hayatı merak konusu oldu. Kaan Taşaner'in annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Kaan Taşaner ve annesi meğer aynı dizideymiş... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner'in oyuncu annesi...

Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısı usta ismin oğluymuş! İşte Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner’in ünlü annesi...

KAAN TAŞANER KİMDİR?

Kaan Taşaner 23 Nisan 1979 Antalya doğdu.

Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı.

Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısı usta ismin oğluymuş! İşte Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner’in ünlü annesi...

2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.

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