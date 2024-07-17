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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nini Görkem'i aradığı aşkı buldu! Güzel oyuncu Özge Özacar'dan İbiza'da İlan- aşk! İşte sevgilisi...
Giriş Tarihi: 17.07.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 07:37

Kızılcık Şerbeti'nini Görkem'i aradığı aşkı buldu! Güzel oyuncu Özge Özacar'dan İbiza'da İlan- aşk! İşte sevgilisi...

Yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisindeki Görkem karakteri ile kariyerinde büyük bir sıçrama yakalayan güzel oyuncu Özge Özacar aşkta da kazandı. Son dönemin en çok dikkat çeken oyunculardan biri olan Özge Özacar, gönlünü Gaziantep'in ileri gelen ailelerinden birinin oğluna kaptırdı. Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar, birlikte İbiza'ya tatile gittiği sevgilisi ile karesini paylaşarak aşkını ilan etti. İşte Özge Özacar'ın sevgilisi...

BÜLENT CANKURT
Kızılcık Şerbeti’nini Görkem’i aradığı aşkı buldu! Güzel oyuncu Özge Özacar’dan İbiza’da İlan- aşk! İşte sevgilisi...

Kızılcık Şerbeti'nini Görkem'i gönlünün prensini ilan etti!

Kızılcık Şerbeti’nini Görkem’i aradığı aşkı buldu! Güzel oyuncu Özge Özacar’dan İbiza’da İlan- aşk! İşte sevgilisi...

İBİZA'DAN İLAN-I AŞK

Son dönemin en çok dikkat çeken oyunculardan biri olan Özge Özacar, nisanda gönlünü Gaziantep'in ileri gelen ailelerinden Erhan-Mine Özmen çiftinin oğulları Oğuz Özmen'e kaptırmıştı.

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Kızılcık Şerbeti’nini Görkem’i aradığı aşkı buldu! Güzel oyuncu Özge Özacar’dan İbiza’da İlan- aşk! İşte sevgilisi...

Ailesinin un firmasında başkan yardımcısı olan Oğuz Özmen ile Özge Acar, ne ilişkileri hakkında konuşuyor, ne de yan yana fotoğraf veriyordu.

Kızılcık Şerbeti’nini Görkem’i aradığı aşkı buldu! Güzel oyuncu Özge Özacar’dan İbiza’da İlan- aşk! İşte sevgilisi...

Aşklarını gizli yaşayan aşıklar, sonunda bu kuralı bozdu.

Kızılcık Şerbeti’nini Görkem’i aradığı aşkı buldu! Güzel oyuncu Özge Özacar’dan İbiza’da İlan- aşk! İşte sevgilisi...

Özge Özacar, birlikte İbiza'ya tatile gittiği sevgilisi Oğuz Özmen ile bir fotoğrafını paylaşıp altına da kalp emojisi koydu.

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