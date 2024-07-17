Giriş Tarihi: 17.07.2024 07:34
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
07:37
Kızılcık Şerbeti'nini Görkem'i aradığı aşkı buldu! Güzel oyuncu Özge Özacar'dan İbiza'da İlan- aşk! İşte sevgilisi...
Yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisindeki Görkem karakteri ile kariyerinde büyük bir sıçrama yakalayan güzel oyuncu Özge Özacar aşkta da kazandı. Son dönemin en çok dikkat çeken oyunculardan biri olan Özge Özacar, gönlünü Gaziantep'in ileri gelen ailelerinden birinin oğluna kaptırdı. Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar, birlikte İbiza'ya tatile gittiği sevgilisi ile karesini paylaşarak aşkını ilan etti. İşte Özge Özacar'ın sevgilisi...